Manipulative Meghan Markle: Sie „missbraucht“ royale Titel für Polit-Karriere

Von: Annemarie Göbbel

Inmitten der Spekulationen über Meghan Markles politische Ambitionen wird harsche Kritik laut. Die Herzogin benutze ihren königlichen Titel für ihre Anliegen.

Montecito – Schon im Jahr 2021 hatte Meghan Markle (42) Senatoren auf ihren Privatnummern angerufen, um sich für bezahlten Elternurlaub einzusetzen. Ihr soziales Engagement in der US-Politik rief statt Begeisterung mehrheitlich auf Unmut, weil viele es für unangemessen hielten, dass Meghan dafür ihren Titel als Türöffner einsetzte.

Statt den Titel „Herzogin von Sussex“ hätte Meghan „Gründerin von Archewell“ sagen können

Seit durch den Tod der Demokratin Dianne Feinstein (90, †2023) Ende September ein Platz im Senat frei geworden ist und einiges darauf hindeutet, dass Meghan Ambitionen hat, ihre Nachfolge anzutreten, erhitzen sich die Gemüter erneut. Obwohl Laphonza Butler (44) als Nachfolgerin von Feinstein gewählt wurde, hagelt es Experten-Schelte für die ehemalige Schauspielerin.

Dass sich Meghan unabhängig davon im Wahlkampf zu einer Reihe von Themen als potenzielle Politikerin der Zukunft anpreisen möchte, steht für Professorin Pauline Maclaran außer Zweifel. Bei GBNews ging sie hart mit Meghan ins Gericht: „Als sie sich für Elternurlaub einsetzte, benutzte sie ihren Titel als Herzogin von Sussex“. Sie glaube nicht, dass das ein angemessener Schachzug gewesen sei, erläutert Maclaran.

„Sie möchte diesen Titel als Statussymbol verwenden, aber für einen politischen Weg in den USA ist die Verwendung eines Titels wirklich ziemlich lächerlich“, ordnet sie ein. Es zeige auch, dass Meghan sich eine Hintertür offen halten wolle. „Sie hätte sagen können, sie sei Mitbegründerin von Archewell oder Schauspielerin. Der königliche Titel scheint aber immer noch zu ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Identität beizutragen.“

Professorin Maclaran erkennt beim Herzogspaar von Sussex eine Marketing-Strategie Marketing-Professorin Pauline Maclaran äußerte sich bereits zur Tatsache, dass Prinz Harry zur Krönung seines Vaters König Charles III. (74) erschienen war. Die gesamte Marke von Harry und Meghan basiere darauf, dass sie Royals seien, erklärte sie im Express. „Deshalb wollen sie ihre Titel behalten und sich nicht endgültig vom Königshaus lossagen.“ Sie seien praktisch nichts ohne ihre Verbindungen zum Palast, weshalb sie sie aufrechterhalten müssten.

Meghans Titelgebrauch ruft viele Experten-Stimmen auf den Plan

Mit dieser Meinung ist die Professorin nicht alleine. Es gäbe konservative Kommentatoren, die daran erinnerten, dass die Amerikaner einen Krieg geführt hätten, um sich nicht um Titel scheren zu müssen. Die Ehefrau von Prinz Harry (39) werfe dagegen mit dem Titel geradezu um sich, ordnete ein Gespräch laut Express zwischen dem britischen GB-News-Moderator Patrick Christys (31) und der Showbiz-Reporterin Kinsey Schofield (38) ein.

Meghan Markle müsse sich entscheiden, ob sie Royal oder Ex-Royal seine wolle, finden einige Experten (Fotomontage). © Rolf Vennenbernd/dpa & Steve Parsons/dpa

Susan Collins (70), eine der angerufenen republikanischen Senatorinnen, äußerte sich gegenüber Politico: „Zu meiner großen Überraschung rief sie mich auf meinem Privatanschluss an und stellte sich als Herzogin von Sussex vor, was ziemlich ironisch ist.“ Der republikanische Kongressabgeordnete Jason Smith (43) gegenüber tmz: „Wenn sie ein Royal sein will, muss sie ein Royal sein – sie kann nicht beides haben“.

Von den britischen Royals werde traditionell erwartet, dass sie politisch neutral blieben. Dass Meghan zwar den Titel will, sich aber nicht an die Regeln hält, ruft Verärgerung hervor. Smith sagte weiter, er fände es großartig, wenn ein ehemaliger Filmstar Lobbyarbeit für US-Senatoren mache. Sie solle sich besser als „Meghan Markle, ehemaliger Star von ‚Suits‘“ vorstellen. Dem ist allerdings nicht so, wie der kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom leidvoll feststellen musste. Verwendete Quellen: express.co.uk, gbnews.com