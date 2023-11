Kate Middletons Ruf geht vor: Ihre Eltern setzen sich zur Ruhe

Von: Susanne Kröber

Weitere Pleiten müssen vermieden werden: Prinzessin Kates Eltern Carole und Michael Middleton (links) verabschieden sich vorsichtshalber in den Ruhestand. (Fotomontage) © IMAGO/i Images/Bart Lenoir

Eigentlich wollten Carole und Michael Middleton nach der Pleite ihres Unternehmens „Party Pieces“ beruflich wieder durchstarten. Doch Tochter Kate kann sich einen weiteren Imageschaden nicht leisten.

Bucklebury – Während Kate Middleton (41) immer mehr in der Rolle der zukünftigen Königin aufgeht, lief das Jahr für ihre Eltern Carole (68) und Michael Middleton (74) weniger erfolgreich. Ihr Versandunternehmen „Party Pieces“ musste Konkurs anmelden, was dem Ansehen der Familie schadete. Ein solcher Vorfall soll in Zukunft unbedingt vermieden werden.

Hier erfahren Sie, was ein Insider über die Gründe für den Rückzug von Kate Middletons Eltern ins Private verrät.

So sollen die Middletons eigentlich vorgehabt haben, ein neues Business zu gründen. Zugunsten ihrer Tochter Kate verzichten Carole und Michael aber nun offenbar auf die Umsetzung weiterer Geschäftsideen und konzentrieren sich zukünftig auf ihre sechs Enkelkinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8), Prinz Louis (5), Grace (2), Rose (1) und Inigo.