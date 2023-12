Kate und William überstrahlen Charles und Camilla: So stylisch ist ihre Weihnachtsgrußkarte

Es ist wieder soweit: Die britischen Royals haben ihre Weihnachtskarten veröffentlicht. Mit ihrem Motiv stehlen William und Kate König Charles die Show.

London – Darauf warten die Royal-Fans das ganze Jahr: Im Dezember werden traditionell die Weihnachtsgrußkarten der britischen Königsfamilie veröffentlicht. Besonders die jüngeren Royals sorgten mit ihrem Motiv für Begeisterung. Wie jedes Jahr warfen sich Prinz William (41), Prinzessin Kate (41) und ihre Kinder George (10), Charlotte (8) und Louis (5) für den Fototermin in Schale.

Auf dem Schwarz-Weiß-Foto versammelt sich die fünfköpfige Familie um Tochter Charlotte, die auf einem Stuhl sitzt. Der künftige Thronfolger Prinz George ist nur einen Kopf kleiner als seine Mutter Kate und hat die Hand lässig in die Hosentasche gesteckt. Nesthäkchen Louis wiederum grinst verschmitzt in die Kamera, während die Hand von Papa William liebevoll auf seiner Schulter liegt.

Weihnachtskarte der britischen Royals sorgt für Begeisterung

Um den Effekt der Schwarz-Weiß-Fotografie zu verstärken, tragen die Royals kontrastreiche Kleidung: Kate und Charlotte posieren in einer weißen Bluse, während sich die drei Männer in ein weißes Hemd geworfen haben. Dazu kombinieren sie dunkle Hosen und Jeans.

Der königliche Weihnachtsgruß wurde auf dem Instagram-Account von Prinz William und Prinzessin Kate veröffentlicht. „Unsere Familien-Weihnachtskarte für 2023“, hieß es. Die Fans reagierten begeistert und schwärmten in den Kommentaren vor allem über die royalen Kinder. „Prinz George wird Herzen brechen, wenn er älter wird!“, war so zu lesen. Und: „Charlotte ist wunderschön und sieht aus wie eine junge Queen Elizabeth.“

König Charles und Queen Camilla: Beliebt sieht anders aus

Deutlich weniger enthusiastisch wurde die Weihnachtsgrußkarte von König Charles (75) und Queen Camilla (76) aufgenommen. Diese zeigt das Königspaar am Tag der Krönung des britischen Monarchen am 6. Mai. Im Gegensatz zu den schlichten Outfits von William und Kate setzen sie auf Pomp und Tradition. Auf dem Foto stehen Charles und Camilla Seite an Seite im Thronsaal und tragen prunkvolle Gewänder.

„Das ist nicht das, was ich unter einer bodenständigen, realitätsnahen Weihnachtskarte verstehen würde“, wurde prompt in den Kommentaren kritisiert. Außerdem hieß es: „Ein ziemlicher Unterschied zwischen dieser Karte und der von William und Catherine in Jeans, die wie eine liebevolle Familie aussehen.“ Für schlechte Laune sorgt unterdessen ein jüngst erschienenes Enthüllungsbuch, welches den Rassismus-Eklat um König Charles III. weiter befeuert – nun spricht der Autor Klartext. Verwendete Quellen: Instagram, bbc.co.uk