Katie Holmes lässt ihren BH aufblitzen und löst damit Mode-Hype aus

Die Schauspielerin Katie Holmes hat einen wahren Mode-Hype ausgelöst - mit nur einem einzigen Foto. Der BH, den sie trägt, hat es uns angetan..

Die Schauspielerin Katie Holmes (40) hat einen wahren Mode-Hype ausgelöst - mit nur einem einzigen Foto. Selbst der Paparazzo, der die Aufnahme gemacht hat, hat wohl nicht damit gerechnet: Sein Schnappschuss ging viral. Auf dem Bild trägt die Schauspielerin eine Jacke aus Kaschmir, nur ein Knopf ist geschlossen - und gibt den Blick auf das begehrte Stück frei, das Katie Holmes darunter trägt. Einen BH, der besonders ist: Er ist nämlich ebenfalls aus Kaschmir, aus demselben Material wie die Jacke, in derselben Farbe. Lässig winkt die 40-jährige gerade ein Taxi zu sich, die Jacke rutscht ihr von einer Schulter. Das Bild hat Stil, das sieht man sofort. Ist das der Grund, warum sämtliche Userinnen sich anscheinend sofort auf die Suche nach besagten Kleidungsstücken machten?

Katie Holmes löst unabsichtlich Mode-Hype mit ihrem BH aus

Denn: Sowohl Jacke als auch BH sind inzwischen ausverkauft. Und das, obwohl sich der Preis (von beidem) gewaschen hat. Beide Stücke stammen von dem Mode-Label „Khaite“ - auf deren Foto wurde auch das inzwischen berühmt-berüchtigte Katie-Bild gepostet. Wie welt.de berichtet, stand der Büstenhalter für schlappe 520 Dollar, also 471 Euro, zum Verkauf und die Jacke für 1540 Dollar - also 1383 Euro. Klar, Kaschmir ist teuer. Aber so ein BH benötigt ja nicht gerade Unmengen an Stoff...

Katie Holmes mit besonderem BH: Ist das der Modetrend 2019?

Trotzdem fanden sich schleunigst unzählige Käuferinnen. Und damit noch nicht genug: Das Foto mit dem BH wird als Modetrend des Jahres 2019 gehandelt. In einem Interview mit der Vouge äußert sich Katie Holmes selbst zu dem Bild: Sie habe keinesfalls erwartet, einen solchen Hype auszulösen. Die beiden modischen Kleidungsstücke habe sie zudem selbst gekauft - sie wurde also nicht von dem Modelabel für ihre „Werbung“ bezahlt. Auch das mag einen Einfluss gehabt haben: schließlich sind das also Sachen, die der bewunderten Schauspielerin wirklich gefallen.

Kaschmir-BH: Ist der klassische Bügel-BH bald out?

Nicht nur chic, sondern auch bequem: So zumindest erklärt Katie den Reiz des ungewöhnlichen BHs. Und: „Sie sind sehr zugänglich und klassisch, sodass man sie lange Zeit haben kann“, sagt die 40-Jährige in der Vouge. Der Trend geht offenbar weg vom klassischen, von den meisten Frauen eher als ungemütlich empfundenen Bügel-BH - der zudem ein idealisiertes und unrealistisches Körperbild abgibt, indem er verschieden geformte Brüste in dieselbe perfekte Form presst.

Und für die, die darauf keine Lust mehr haben, aber noch nicht bereit sind sich dem No-Bra-Trend, also einfach kein BH, anzuschließen, ist ein Stück aus bequemem Kaschmir vielleicht genau die richtige - allerdings sehr teure - Option.

