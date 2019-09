Katja Burkard kurz vor Trennung von Ehemann: „Ich war eine fiese Furie“ 

Ganz offen spricht jetzt Katja Burkard. Die 54-Jährige redet über die schwere Ehekrise mit ihrem Mann Hans Mahr, verursacht von ihren Wechseljahren.

Köln - Viele Prominente scheuen sich, über Makel oder Fehler in der Öffentlichkeit zu sprechen, Moderatorin Katja Burkard („Punkt 12“, RTL) plaudert nun aber ganz offen über gesundheitliche Probleme und Ehe-Probleme mit ihrem Mann Hans Mahr.

Der Grund für das offenherzige Interview ist wohl die Veröffentlichung ihres neuen Buches. Unter dem Titel „Wechseljahre? Keine Panik!“ berichtet die 54-Jährige offen wie nie über eigenen Erfahrungen mit den Wechseljahren. Wie Katja Burkard im Interview mit Bild erklärt, veränderte sich die RTL-Moderatorin in dieser Zeit äußerlich sowie innerlich.

Katja Burkard: RTL-Moderatorin berichtet über schwere Ehekrise

„Ich habe plötzlich fünf Kilo zugenommen. Das war das Äußerliche. Schlimm war, was in mir passierte. Ich war so dünnhäutig und impulsiv, hatte manchmal das Bedürfnis, um mich zu schlagen“, schildert die RTL-Moderatorin ihre ersten Veränderungen. Die emotionalen Ausbrüche seien demnach noch weitergegangen, die 54-Jährige habe sogar ihre eigene Tochter angeschrien.

„Meine Tochter trödelte mal abends im Bad und ich stieß auf taube Ohren. Ich fuhr völlig aus der Haut, schrie laut, lange, intensiv – und biss mir am Ende so stark auf die Backenzähne, dass ich einen Kieferkrampf bekam. Ich brach heulend zusammen. Es war grauenhaft“, zeigt sich die Moderatorin von sich selbst schockiert.

Katja Burkard: RTL-Moderatorin veröffentlicht neues Buch

Ihr Mann Hans Mahr habe in dieser Zeit zu ihr gehalten, um seine Frau gekämpft. Die 54-jährige Moderatorin verdeutlicht sogar, wie knapp das Paar vor einer Trennung stand: „Wir hatten durch meine Wechseljahre echte Probleme, aber er hat um mich gekämpft. Ich habe mich neu verliebt in meinen Mann, von dem ich mich fast getrennt hätte!“

Lange habe die Blondine nicht gewusst, was mit ihr geschehe. Erst ein aufmerksamer Passant öffnete Burkard die Augen. In dem Interview berichtet die 54-Jährige, von einer Frau in ihrem Auto fast überfahren worden zu sein. Ein nebenstehender Passant sprach der Moderatorin Mut zu: „Mädchen, mach dir nix draus. Datt is ’ne Furie in den Wechseljahren“. Dank dieser Bemerkung sei der Groschen bei der Moderatorin endlich gefallen, dass auch sie selbst davon betroffen sei.

