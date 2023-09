„Karma“: So gehässig reagiert Verena Kerth auf Trennung der Pochers

Von: Jonas Erbas

Zwischen Oliver Pocher und seiner Ehefrau Amira ist es aus – Neuigkeiten, die bei Verena Kerth für Schadenfreude sorgen.

Köln – Anfangs war nur von einer Ehekrise die Rede, nun ist es zwischen Oliver (45) und Amira Pocher (30) offenbar endgültig vorbei, wie das frisch getrennte Promi-Paar am Donnerstag (31. August) in seinem Podcast verriet. Während ein Liebes-Aus im Grunde nie Anlass zur Freude sein sollte, ist das einer Person herzlich egal: TV-Moderatorin und Dschungelcamp-Teilnehmerin Verena Kerth (42).

Trennung bei den Pochers: Verena Kerth reagiert mit Spott

Ihre Schadenfreude lässt sich zumindest gewissermaßen nachvollziehen, immerhin sah sich Verena Kerth immer wieder Seitenhieben der Pochers ausgesetzt: Ihre Beziehung zu Popsänger Marc Terenzi (45), der seiner Liebsten nach dem Dschungelcamp 2023 einen Heiratsantrag gemacht hatte, sorgte bei Oliver und Amira immer wieder für Hohn und Spott – auch, weil Kerth und Terenzi in den vergangenen Monaten nicht immer positive Schlagzeilen vergönnt waren.

Oliver Pocher hatte die beiden etwa als „Prügel- und Promille-Pärchen“ betitelt, deren Partnerschaft „pures Gift“ sei. Harte Worte, die Verena Kerth nur wenige Stunden nach Bekanntwerden der Pocher-Trennung nun mit gleicher Münze heimzahlt: „Also irgendwie kann ich es mir jetzt gar nicht verkneifen. Es gab ja mindestens 50 Google-Alerts, wie Familie Pocher ihre Meinung über uns kundgetan hat“, so die gebürtige Münchnerin in ihrer Instagram-Story.

Die Frauen an Oliver Pochers Seite • 2000: Jessica Schwarz

• 2002 bis 2004: Annemarie Carpendale

• 2005 bis 2009: Monica Ivancan

• 2009 bis 2013: Alessandra Meyer-Wölden

• 2013 bis 2015: Sabine Lisicki

• 2016 bis 2023: Amira Pocher

Schadenfreude bei Verena Kerth und Marc Terenzi wegen Trennung von Oliver und Amira Pocher

Schließlich folgt die Abrechnung: „Karma …“, setzt Verena Kerth theatralisch an, den Satz beendet allerdings ihr Verlobter Marc Terenzi mit „… is a bitch“ (zu Deutsch etwa: „Karma ist ein Ar***loch“). Mitgefühl mit den Pochers scheinen die beiden nicht zu haben – im Gegenteil: So sieht Schadenfreude in ihrer Reinform aus.

Das Ehe-Aus von Oliver und Amira Pocher sorgt derzeit für reichlich Schlagzeilen. Auch Dschungelcamp-Teilnehmerin Verena Kerth reagierte auf die Neuigkeiten – mit Schadenfreude … © Oliver Ring/Future Image

Mit ihrer harschen Reaktion dürften Verena Kerth und Marc Terenzi allerdings wohl kaum allein sein: Im Laufe der Jahre wurden verschiedenste Promi-Paare zur Zielscheibe der Pochers, die nur sehr selten ein Blatt vor den Mund nahmen – und nun dementsprechend mit den Konsequenzen leben müssen … Ähnlich erging es Tierdokumentarfilmer Andreas Kieling (63), der nach seinem „7 vs. Wild“-Rauswurf von den anderen Stars der Survival-Show hart angegangen wurde. Verwendete Quellen: instagram.com/verenakerth, Podcast „Die Pochers!“– Folge 77