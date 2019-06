Kim Karadshian legt Fitness-Pause ein - Experte erklärt, was dahinter steckt

Kim Kardashian ist vor allem für ihre unglaublichen Rundungen bekannt. Auf Instagram verriet sie jetzt einen ihrer Fitness-Hacks.

Los Angeles - Es sind wohl nicht nur gute Gene, dank denen Kim Kardashian (38) ihren Mega-Körper hat. Sicherlich hilft auch die ein oder andere Schönheits-OP sowie ein exzessives Workout nach. Die brünette Schönheit ist ein richtiger Fitness-Junkie - beinahe täglich trainiert sie zusammen mit ihrer Personal-Trainerin Melissa Alcantara, wie sie selbst auf Instagram zeigt.

Doch damit war nun für ganze zwei Wochen Schluss. So lange pausierte Kim nämlich kürzlich ihr anspruchsvolles Training und gönnte vor allem ihren Pomuskeln mal eine Pause. Und das nicht zum ersten Mal - wie sie ihren Fans auf Instagram mitteilte, stoppt sie ihr Training etwa alle sechs Monate für zwei Wochen, um es danach wieder aufzunehmen.

Fitness-Experte über Kim Kardashians Trainings-Pausen

Schlau von ihr, erklärte jetzt Fitness-Guru Ben Williams gegenüber Shape: „Die meisten Menschen geben sich nicht genügend Zeit, um sich zu erholen, besonders in unserer „Build the Booty“-Instagram-Ära, in der wir leben.“ Doch das habe Nachteile für den Körper, erklärte der Experte weiter, denn „wenn man das Training nicht ab und zu mal unterbricht und dem Körper Zeit gibt, sich zu regenerieren, werden sich die Muskeln nie richtig erholen. Das beeinträchtigt den Fortschritt und gefährdet langfristig die Gesundheit.“

Kim Kardashian hat ihr Training offenbar schwer vermisst

Kim Kardashian geht ihr Training also richtig an. Weiterer Vorteil einer solchen Fitness-Pause: „Immer, wenn man sich eine Auszeit nimmt, merkt man schnell, ob man zurückkommen möchte und ob man sich auf seine Rückkehr freut“, so Williams, „Wenn ich keine Lust habe, wieder damit anzufangen, weiß ich, dass ich die Sportart wechseln muss.“ Das ist bei Kim sichtlich nicht nötig, sie schreibt unter ihr Foto: „Ich habe es so vermisst, es fühlt sich so gut an, wieder da zu sein.“

