Krass! Kardashian-Töchterchen (6) trägt Pelz-Look - doch die Fans jubeln

Die kleine North trägt ja des Öfteren die Sachen ihrer berühmten Mama auf. Nun ist sie allerdings in einen Pelzmantel geschlüpft. Doch die Fans sind trotzdem begeistert.

Allen Mamas dürfte das bekannt vorkommen: Der Nachwuchs bedient sich am Kleiderschrank und hüpft plötzlich in viel zu großen Klamotten oder Schuhen durch das Haus. Keine Frage, Kinder lieben es, sich zu verkleiden. Da ist auch Kim Kardashians Töchterchen North West keine Ausnahme. Die hat jetzt aber ausgerechnet einen Pelzmantel ihrer berühmten Mutter erwischt, was Kim auch noch stolz auf Instagram postet. Doch geht das nicht womöglich zu weit?

Schließlich wurde Kim Kardashian selbst in der Vergangenheit häufig kritisiert und angegriffen, weil sie Pelze trug. „Ich weiß noch, als jemand dich mit Puder beworfen hat, weil du Pelz getragen hast“, erinnern sich auch ihre Fans in den Kommentaren. Warum also postet sie jetzt ausgerechnet ihre Tochter im Pelz-Look?

Kim Kardashians Pelz-Post der kleinen North soll Wandel einläuten

Liest man den Kommentar, den Kim mit dem Bild der kleinen North veröffentlichte, wird klar: Hinter dem provokanten Bild steckt mehr, als man auf den ersten Blick denkt. So handelt es sich bei dem Mantel nämlich nicht wirklich um totes Tier! Kim hat nämlich alle ihre echten Pelze durch eine synthetische Variante ersetzen lassen.

„Wisst ihr noch, als ich das trug?“, fragt sie ihre Fans mit dem Bild ihres Sprösslings und erklärt, North habe denselben Look ausgesucht. Dann aber fügt Kim einen, in ihren Worten, „fun fact“ hinzu und erklärt: „Ich habe alle meine echten Pelze aus falschen nachmachen lassen.“

North West in Mamas Fake-Pelz: Fans jubeln

Dieser Wandel ihres Vorbildes lässt die Fans jubeln. So danken sie Kim Kardashian für ihr Engagement, Tiere zu retten und der Welt zu zeigen, dass unechter Pelz die Zukunft sei. „Ich liebe es, dass du die Pelzindustrie nicht mehr unterstützt! Das ist spitze!“, loben sie den Star und freuen sich: „Ich bin froh, dass du deine Meinung letztlich geändert hast!“

Auch ihr Töchterchen begeistert die User: „Wow so süß!“, kommentieren sie den Anblick der kleinen North in Mamas Mantel, „sie ist die Beste!“

Kim Kardashian und ihre Pelzmäntel: „Der Schaden ist schon angerichtet“

Gleichzeitig allerdings stellen Kritiker fest, die Tiere seien für all jene echten Pelze, die der Fashionista bereits im Schrank hat, ja schon gestorben. „Da könntest du sie genauso gut behalten“, heißt es. „Warum lässt du sie neu machen? Du hast den Schaden schon angerichtet!“, wird Kardashian weiter angegriffen.

Andere User gehen sogar so weit und verlangen, man solle auch darauf verzichten, Fake-Pelz zu tragen, da das die Idee von echtem Pelz immer noch weiterverbreite. „Die Tiere brauchen uns, um für sie zu sorgen!“, erklären sie und verurteilen die Pelzindustrie als eine der grauenvollsten und überflüssigsten Industrien, die Tiere auf brutale Art und Weise foltere.

Kim Kardashian im „Pelz-Dilemma“: Fans haben die Lösung

Dennoch meinen einige von Kardashians Anhängern, die Lösung bereits parat zu haben. „Du kannst deinen echten Pelz an Tierheime spenden, wo man ihn nutzen kann, um verwaiste Jungtiere zu trösten“, schlagen sie Kim vor und ermutigen sie, ihren Wandel zugunsten der Tiere weiterzuführen: „Es ist nie zu spät!“

