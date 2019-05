Krasse Typveränderung: Kim Kardashian überrascht mit radikalem Haarschnitt

Sie wollte es zum Sommer wohl wieder etwas luftiger - Kim Kardashian ließ sich ein gutes Stück ihrer Haare abschneiden und trägt jetzt Bob.

Los Angeles - Kim Kardashian ist wohl besonders für zwei Dinge bekannt: ihre knackigen Kurven und ihre dunkle Wallemähne. Mit letzterer ist das 38-jährige It-Girl gerne experimentierfreudig. Ob offen wellig, glatt, streng hinter gegelt oder locker hochgesteckt - es gibt wohl kaum eine Frisur, die Kim Kardashian noch nicht an sich ausprobiert hat.

Sogar blond färbte sich der Reality-Star vor gar nicht allzu langer Zeit, allerdings nur, um nach ein paar Monaten zu ihrer dunklen Mähne zurückzukehren.

Kim Kardashian wechselt ständig ihre Frisuren

Nun hat Kim Kardashian scheinbar genug von langen Haaren, denn neeuste Aufnahmen der instyle zeigen sie mit kinnlangem Bob. Doch so radikal der Unterschied zu ihren langen Haaren auch ist, das It-Girl präsentierte sich auch in der Vergangenheit schön öfter mit Bob und geradem Mittelscheitel. Vor allem an heißen, kalifornischen Sommertagen scheint es die 38-Jährige eher luftig zu mögen.

Kim Kardashian mit neuem Haarschnitt - ihrem Ehemann gefällt‘s bestimmt

Ihrem Mann Kanye West gefällt der neue Look sicher - immerhin zeigte er sich kürzlich extrem verliebt, als er seine Frau zum fünften Hochzeitstag mit einer romantischen Geste überraschte. Kim mag nicht nur ihre Haare ausgefallen, auch ihren vier Kindern verpasste sie recht ungewöhnliche Namen.