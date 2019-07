Kim Kardashians verführerische Rundungen: Dieser Promi beneidet sie um ihre Kurven

Kim Kardashian gehört zu den Kurven-Queens schlechthin. Das scheint nicht nur bei ihren männlichen Fans gut anzukommen. Auch eine andere Promi-Dame outete sich nun als deren Fan.

München - Geschwungene Hüften, pralle Oberweite und ein runder Po: Kim Kardashian wird von ihren zahlreichen Anhängern für ihr Aussehen gefeiert. Nicht zuletzt wegen ihres knackigen Körpers wollen sicherlich einige so sein wie sie. Doch das scheint nicht nur für junge Teenager oder „Normalos“ zu gelten, denn auch unter ihren Promi-Kolleginnen scheint der Reality-Star bereits einige Fans gefunden zu haben.

Evelyn Burdecki findet Kim Kardashians Kurven schön

„Ich find‘s schön“, erklärte gerade keine geringe als Evelyn Burdecki, das neue Sternchen am deutschen Promihimmel, als sie auf den neuen Curvy-Trend angesprochen wurde. „Wäre ich ein Mann, dann würde ich glaube ich ein bisschen mehr auf kurviger stehen, dann hätte ich mehr zum Greifen“, vermutet die 31-Jährige. „Und dann noch mit ner´ schönen Unterwäsche - wow!“

In Sachen Kurven hat die amtierende Dschungelqueen auch ein ganz bekanntes Vorbild: „Ich sag halt oft, dass ich auch immer gerne wie Kim Kardashian mal komplett zehn Kilo, auch mal 15 Kilo mehr haben würde, um einfach mal zu sehen: Wie fühlt es sich an? Und ich find‘s schön!“, erklärte die bekannte Blondine nun im Interview mit RTL.

Warum sie das aber trotz zahlreicher Versuche letzten Endes doch lieber gelassen hat, erklärt Evelyn ebenfalls. Denn es gebe ein Problem bei dem Ganzen: „Ich sehe dann aus wie ein Baum. Ich habe dann hier oben Kurven und unten habe ich dann die kleinen Salzstangenbeine.“

Kim Kardashian begeistert Follower mit Rundungen und XXS-Taille

Das Problem, wie ein Baum auszusehen, dürfte Kim Kardashian so nicht kennen. Wenn, dann könnte man bei ihr lediglich vermuten, ein Biber hätte etwas zu viel an ihrer Körpermitte genagt, denn die scheint teilweise kaum mehr vorhanden zu sein. So versteht es Kim wie keine andere, sich mit XXS-Wespentaille auf Instagram zu inszenieren, wie sie immer wieder unter Beweis stellt.

So verdreht sie ihren männlichen Fans immer wieder den Kopf: „Wunderschön, bildhübsch“, scheinen sich ihre Fans gar nicht mehr beruhigen zu können und bitten „Gott schütze dich!“

Doch auch Evelyn Burdecki kann sich mehr als nur sehen lassen. So muss auch sie sich offenbar nicht hinter einer Kim Kardashian verstecken, denn auch die ehemalige „Let‘s Dance“-Kandidatin erfreut ihre Fans gerne mit ihren heißen Instagram-Posts.