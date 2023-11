Hannelore wurde beerdigt: Darum legte Heino 44 Rosen auf ihr Grab

Von: Diane Kofer

Seit Mittwoch herrscht traurige Gewissheit: Heinos Frau Hannelore ist mit 81 Jahren verstorben. Zu ihrer Beerdigung brachte der Schlagerstar 44 Rosen mit.

Kitzbühel – Tagelang hatten Fans und Freunde für Heinos (84) Frau Hannelore gebetet. Berichten nach ging es ihr sehr schlecht und der Schlagerstar bangte an ihrer Seite um ihr Leben. Doch mittlerweile ist klar: Heinos Partnerin ist bereits vergangene Woche verstorben und wurde am 15. November 2023 im engsten Kreis beigesetzt. Der Musiker hat mit einer besonderen Geste Abschied genommen.

44 Rosen auf Hannelores Grab: Das steckt hinter Heinos Geste bei Beerdigung seiner Frau

Wie Heinos Manager Helmut Werner gegenüber bild.de berichtet, ist Hannelore schon vor einigen Tagen ohne langen Leidensweg verstorben. Die Frau des Schlagerstars habe über Unwohlsein geklagt – nur wenig später habe sie einen Herzstillstand erlitten. Es sei Heinos Wunsch gewesen, den Tod seiner Partnerin vorerst nicht öffentlich zu machen, um in Ruhe zu trauern und sich verabschieden zu können.

Am Mittwochmorgen wurde Hannelore in Kitzbühel beerdigt – die Zeremonie soll im kleinen Kreis mit Heino, der Familie und nur wenigen Freunden stattgefunden haben. Laut Bild-Informationen hat der Sänger im Rahmen der Beerdigung liebevoll 44 Rosen auf das Grab seiner verstorbenen Frau gelegt. Die Bedeutung dahinter ist einfach, aber bezeichnend für ihr gemeinsames Glück. Das Paar hat 1979 geheiratet – und demnach 44 Ehejahre zusammen erlebt. Sich nach so vielen Jahren für immer von seiner großen Liebe zu verabschieden, ist mehr als schmerzlich für Heino.

Rosen-Ritual auch nach dem Tod fortgesetzt: Heino schenkte seiner Hannelore immer Blumen

Die Rosen auf Hannelores Grab erinnern Heino an ihre Hochzeit und eine Tradition. Denn jedes Jahr zum Hochzeitstag am 4. April habe der Musiker seiner großen Liebe einen Strauß geschenkt. Neben der Trauerzeremonie im kleinen Kreis soll es laut Heinos Manager auch noch einen großen Gottesdienst geben, zu dem auch ihre Freunde eingeladen sind.

Beistand bekommt der Schlagerstar von allen Seiten. Promis, Fans und Freunde wollen ihm in seinen schwersten Stunden beistehen. „Die unglaublich vielen Beileidsbekundungen spenden Heino Trost und berühren ihn sehr“, betont sein Manager gegenüber Bild. Nachdem er viele Tage im Stillen getrauert hat, hat sich Heino nun auch mit einem rührenden Video gemeldet und sich öffentlich von Hannelore verabschiedet. Verwendete Quellen: bild.de