Klare Ansage auf dem Oktoberfest: So denkt Uschi Glas über das Gendern

Von: Elena Rothammer

Schlagerstar Heino platzte im TV der Kragen und er wütete über das Gendern. Auf dem Oktoberfest kam nun auch Schauspielerin Uschi Glas auf dieses Thema zu sprechen und schilderte gegenüber IPPEN.MEDIA ihre Einstellung dazu.

München – Uschi Glas (79) gilt als deutsche Schauspiel-Legende. Seit rund 60 Jahren hält sie sich in der Schauspielwelt und ist spätestens seit ihrem Erfolg in „Winnetou“ im Jahr 1966 nicht mehr aus der Branche wegzudenken. Damit wurde sie Zeugin einer Menge Veränderungen. Unter anderem das Gendern wird in der Öffentlichkeit derzeit rege diskutiert. Auf dem Oktoberfest in München nahm Uschi Glas im Gespräch mit IPPEN.MEDIA Stellung dazu.

„Ich bin da kein Freund davon“: Uschi Glas kann sich mit Gendern nicht anfreunden

Während „Der Bergdoktor“-Star Hans Sigl (54) vor wenigen Wochen wegen des Genderverbots an Schulen außer sich war, machte zuletzt auch noch Schlagersänger Heino (84) von sich reden, weil er im TV gegen das Gendern wetterte und im „Frühstücksfernsehen“ auf Sat.1 deutlich meinte: „Denen haben sie ins Gehirn geschissen.“ IPPEN.MEDIA traf auf dem Münchener Oktoberfest Uschi Glas und hat nachgehakt: Wie steht sie zum Gendern?

Im IPPEN.MEDIA-Interview am Rande der Mercedes-Benz Damen-Wiesn erzählte Uschi Glas ehrlich: „Ich bin kein Freund vom Gendern. Ganz klar. Ich finde, die deutsche Sprache wird dadurch verhunaglt (Anmerkung der Redaktion: bayerisch für „verunstaltet“).“

Für die Bambi-Ehrenpreisträgerin gibt es eine Grenze. „Wenn man schreibt ‚Liebe Freunde und Freundinnen‘, dann ist es okay. Aber liebe Freund*innen – da denke ich immer: ‚Um Gottes willen, jetzt hat sie einen Hänger gehabt.‘ Aber nein, es war kein Hänger, es gehört sich so. Also ich bin da kein Freund davon. Ich finde, das könnte man ein bisschen anders machen“, erklärte sie.

Uschi Glas: Ihr Privatleben Neben ihrer erfolgreichen Karriere war auch in Uschi Glas‘ Privatleben einiges los. Von 1966 bis 1970 ging die Schauspielerin mit dem Filmproduzenten Bobby Arnold durchs Leben. 1971 bis 1973 war die Bayerin dann mit Max Graf Lamberg liiert, ehe sie 1981 Bernd Tewaag heiratete. Drei Kinder gingen aus der Ehe hervor: Benjamin Tewaag (* 1976) ist Filmproduzent, Alexander Christoph Tewaag (* 1982) ist Jurist. Julia Tewaag (* 1986) war als Kind in der Fernsehreihe „Tierärztin Christine“ an der Seite ihrer Mutter zu sehen. Rund 22 Jahre später scheiterte die Ehe mit Bernd Tewaag jedoch. Am 22. Oktober 2005 trat Uschi Glas erneut vor den Traualtar und ist seither mit dem Unternehmensberater Dieter Hermann verheiratet. Die beiden hatten sich bei einem Golfturnier kennengelernt.

Uschi Glas liebt das Oktoberfest: „Lebe seit 100 Jahren in München“

Mit dem Gendern kann sich Uschi Glas zwar noch nicht ganz anfreunden, dass die Frauen auf der Wiesn eine extra Veranstaltung bekommen, gefällt ihr dafür aber umso besser. Generell ist die dreifache Mutter ein großer Wiesn-Fan. „Ich lebe seit 100 Jahren in München. Da gehört das Oktoberfest einfach dazu. [...] Ich bin ja ein Fan von der Mittags-Wiesn. Ich finde das total schön, wenn das Wetter gut ist. Da gibt es nichts Schöneres als auf die Wiesn gehen, ein Hendl essen und wieder heimgehen“, schwärmte sie gegenüber IPPEN.MEDIA.

Einige Promis machten ihrem Ärger über das Gendern bereits Luft. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA bezog nun auch Schauspielerin Uschi Glas Stellung zu dem Thema © picture alliance/dpa/Felix Hörhager

Auf dem Oktoberfest war Uschi Glas auch in bester Gesellschaft. Seit Tagen tummelt sich die Prominenz auf der Wiesn. Schlagerstar Florian Silbereisen (42) war allerdings so spät dran, dass er beinahe den Anstich verpasst hätte. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview mit Uschi Glas auf der Mercedes-Benz Damen-Wiesn am 20. September