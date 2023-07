Liebesblase bei Yvonne Woelke geplatzt: Sie ist nur noch genervt von Peter Klein

Von: Volker Reinert

Teilen

Krise bei Yvonne Woelke und Peter Klein? Nach einer Liebeserklärung des Noch-Ehemanns von Iris Klein an seine angeblich neue Herzensdame, scheint diese nur genervt von ihm zu sein.

Köln - Das Liebeswirrwarr geht weiter. Seit Februar 2023 beherrschen Yvonne Woelke (41) und Peter Kein (56) die Schlagzeilen. In Australien sollen sich die beiden - die als Dschungelcamp-Begleitpersonen von Djamila Rowe (55) und Lucas Cordalis (55) mitgefahren sind - nähergekommen sein. Darauf folgte ein Rosenkrieg zwischen Klein und seiner Ehefrau Iris (56). Auch haben sich der Stiefvater von Daniela Katzenberger(36) und Woelke bis heute nicht wirklich zu ihrer angeblichen Liebelei geäußert. Jetzt soll Woelke aber die Nase gestrichen voll haben.

Yvonne Woelke und Peter Klein: Ein einziges hin und her

Erst vor einigen Tagen wurde die Trennung von Iris und Peter Klein in der RTLZWEI-Doku von Daniela Katzenberger thematisiert. So sagte die 36-Jährige: „Ich habe jetzt keinen Papa mehr“ und auch Iris Klein wirkte sehr niedergeschmettert über die Situation. Die Dreharbeiten fanden kurz nach der Trennung des einstigen Traum-Reality-TV-Paares statt.

Ob Iris Klein diese Fotos kennt? Peters Vertraute Yvonne Woelke in Halterlosen und High Heels Fotostrecke ansehen

Laut eines Insiders will die Bild jetzt erfahren haben, dass es vor wenigen Tagen zu einem Streit zwischen Woelke und Peter Klein gekommen sei. Am Telefon soll er ihr seine Liebe gestanden haben: „Schatz, ich liebe dich doch, das weißt du.“ Dabei soll der 56-Jährige geweint haben. Yvonne Woelke stört sich aber angeblich an den emotionalen Zügen des Reality-TV-Darstellers und seine vielfachen täglichen Anrufe. Darüber hinaus ist sie auch davon abgeneigt, dass er seine Socken im Bett an behält.

„Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“: Seit 2019 auf RTLZWEI Mit Daniela Katzenberger hat RTLZWEI einen absoluten Publikumsliebling im Programm. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Realityshow im Juni 2023 bereits in die siebte Staffel geht. Seit 2019 begleitet das Kamerateam die Kultblondine bei ihrem Familienalltag mit Ehemann Lucas Cordalis und Tochter Sophia. Ob Highlights wie die Einschulung von Sophia oder Familienstreitigkeiten wie der Zoff mit Danielas Halbschwester Jenny Frankhauser – der Promi-Klan lässt die Zuschauer ungefiltert an seinem Leben teilhaben.

Woelke und Klein kommunizieren via Instagram-Story über Gerüchte

Auf Social Media gingen Woelke und Klein auf das angebliche Zerwürfnis ein. So schrieb der gelernte Maler und Lackierer in seiner Instagram-Story: „Sommerloch? Wenn schon denn schon bitte richtig stellen. Socken im Bett trage ich nur, wenn ich kurz chille. Ansonsten liebe ich es lieber textilfrei“. Versehen hat er seine Nachricht mit einem Zwinker-Emoji und Woelke darauf verlinkt.

Yvonne Woelke und Peter Klein gehen in ihren Instagram-Storys auf die derzeitigen Schlagzeilen ein und schreiben kryptisch. © Instagram/ yvonnewoelke & Instagram peterklein_official

Und auch Woelke lies es sich nicht nehmen prompt zu antworten: „Aha soviel Infos, textilfrei heißt nackt???“, woraufhin Peter Klein „An den Füßen auf alle Fälle...ansonsten...wer weiß“ schrieb. Was genau zwischen dem 56-Jährigen und der Schauspielerin läuft, wissen offenbar nur die beiden.

Vielleicht werden TV-Zuschauer bald mehr Informationen über ihre Beziehung erfahren, denn Woelke und Klein sind ab dem 25. Juli in ihrer ersten gemeinsamen TV-Show namens „Wettkampf in 4 Wänden“ zu sehen. Ob sich Noch-Gattin Iris Klein die Sendung anschauen wird, bleibt abzuwarten. Mittlerweile geht es ihr aber deutlich besser. So hat Iris Klein inzwischen eine neue Liebe mit einem gewissen „Mr. T“ gefunden. Verwendete Quellen: bild.de