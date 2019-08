Wer ist bei der Hochzeits-Party von Heidi Klum und Tom Kaulitz dabei? Voilà, hier die Spekulationen zum Spektakel.

Capri - Wer feiert mit Model Heidi Klum (46) und Musiker Tom Kaulitz (29) ihr Ja-Wort auf Capri? Die beiden reden ja gar so wenig über ihr Hochzeits-Sause. Wenigstens posten sie etwas in die Sozialen Netzwerke. Daher wissen die Fans, dass sie schon seit Tagen in Italien sind. Was man bisher über die Drei-Tage-Party weiß, steht in unserem Vorbericht.

Tom Kaulitz’ Zwillingsbruder Bill ist auch dabei und genießt mit dem Brautpaar zum Beispiel „limoncello all day“ so ein Klum‘scher Instagram-Post. Wie die Gala erfahren haben will, sind Klums Kinder Henry (14), Johan (12) und Lou (9) ebenfalls seit Tagen auf der italienischen Insel. Sie stammen aus der Ehe mit dem US-Sänger Seal (56). Außerdem dabei: Ihre Tochter Leni (15) aus der Beziehung zu Flavio Briatore (69).

Klum-Hochzeit: Gottschalk, Joop und P.Diddy feiern wohl mit

Auch die Eltern Erna Klum und Günther Klum seien vor Ort und „möglicherweise“ die eher Publicity-scheuen Eltern der „Tokio Hotel”-Zwillinge, Simone und Jörg Kaulitz, wie die stets gut informierte Gala weiter berichtet. Die Tokio-Hotel-Mitglieder Gustav Schäfer (30) und Georg Listing (32) außerdem auch.

So weit, so erwartbar. Aber was ist mit Promis, mit Glamour? Wer lässt sich für die Hochzeit einfliegen? Oder weilt vielleicht gerade „sowieso in der Ecke“? Der Rheinischen Post ist beim Instagram-Scannen aufgefallen, dass Thomas Hayo, der ehemalige Juror von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM), vor Ort sein muss. Er postete ein Bild von Bord eines Schiffes.

„Logisch bin ich eingeladen“, hatte Hayo der Gala vor wenigen Monaten gesagt. Dem Promi-Magazin fällt in seinem Instagram-Feed außerdem auf, dass aktuell der US-Rapper Sean Combs alias P. Diddy mitsamt Familie auf Capri sein muss.

Club-Besitzer über Klum-Hochzeit: „...dass sie nicht den ganzen Club zerstören.“

RTL ließ sich schon längst von Modedesigner Wolfgang Joop bestätigen: „Ich werde ein Gast sein.“ Und will außerdem erfahren haben, dass Moderator Thomas Gottschalk - der Klum schließlich einst entdeckte - bei der Hochzeit dabei sein wird.

Die TV-Reporter besuchten laut T-Online auch den Beachclub „La Fontelina“, wo das Katerfrühstück stattfinden soll, und sprachen mit dem Besitzer. Was der sagte, klingt nach Spaß! Nämlich: „Die können dann hier machen, was sie wollen. Das Einzige, worum ich bitte, ist, dass sie nicht den ganzen Club zerstören.“

Weiterer Promi-Gast auf Hochzeitsgast bei Klum? Ann-Kathrin Götze ist ebenfalls gerade auf Capri

Jetzt ist natürlich nicht jeder Promi, der gerade auf Capri weilt, ein potenzieller Klum-Hochzeitsgast. Für Aufsehen sorgt aber, dass Model Ann-Kathrin Götze (29) - Ehefrau von BVB-Star Mario Götze - gerade dieser Tage auf der Insel urlaubt. Wie auch immer, die ehemalige GNTM-Kandidatin scheint auch so ziemlich beschäftigt auf Capri zu sein – und hat sich gerade mit einem Instagram-Post einen kleinen Shitstorm eingefangen.

frs