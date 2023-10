„Überall ist Blut“: Heidi Klum stürzt bei Dreharbeiten in den USA

Horror-Dreh bei der Castingshow „America‘s Got Talent“: Heidi Klum verletzt sich bei einem Sturz übel und muss medizinisch versorgt werden. (Fotomontage) © Instagram/howiemandel

Horror-Dreh bei der Castingshow „America‘s Got Talent“: Heidi Klum verletzt sich bei einem Sturz übel und muss medizinisch versorgt werden.

Kalifornien – Diesen Arbeitstag hatte sich Heidi Klum (50) wohl anders vorgestellt. Die GNTM-Chefin sitzt derzeit in der Jury der US-amerikanischen Talentshow „America‘s Got Talent“. Bei den Dreharbeiten zu der Sendung zog sich das Supermodel nun eine Verletzung zu.

Wie ihr Jury-Kollege Howie Mandel (67) in einem Instagram-Video zeigt, hat die Blondine eine erschreckend große Schnittwunde am linken Schienbein davongetragen. „Heidi Klum ist gerade gestürzt. Hier ist überall Blut“, berichtet der Comedian in dem Clip. Auch Kollegin Mel B (48) blickt geschockt in die Kamera und scheint das Unglück gar nicht fassen zu können.

Sorgenvoll richtet Howie Mandel das Wort an die Verletzte: „Bist du okay?“ Die sonst so schlagfertige Model-Mama blickt nur mit aufgerissenen Augen in die Kamera. „Ich weiß es nicht“, gesteht sie, während ein Ärzteteam ihre Wunde versorgt und mit einem großen Pflaster zuklebt. Wenige Momente später hat sich Heidi Klum aber wieder gefangen und ist sogar zu Scherzen aufgelegt. „Es geht mir okay. Ich bin so froh, dass das niemand gesehen hat. [...] Ich habe meinen halben Zehennagel verloren“, witzelt die Blondine.

„Das brennt wie Hölle!“: Heidi Klum muss am TV-Set verarztet werden

Auch in ihrer eigenen Instagram-Story gab es ein Update zu Heidi Klums Gesundheitszustand. In mehreren Videos ist zu sehen, wie ihre Wunde von einem Arzt gereinigt wird. Als das Desinfektionsmittel ihre Haut berührt, entfährt der Ehefrau von Tom Kaulitz (34) ein kleiner Aufschrei: „Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Das brennt wie Hölle!“

Ihr Arzt teilt der 50-Jährigen daraufhin eine weitere Hiobsbotschaft mit: Ihr Bein wird in Zukunft eine Narbe zieren. Immerhin konnte Heidi ihren albtraumhaften Tag entspannt ausklingen lassen. In einem anderen Video ist zu sehen, wie die 50-Jährige mit ihrem Mann Tom Kaulitz im Bett kuschelt und sich leise mit ihm unterhält.

Apropos Heidi Klum: Nur kurz nach dem „Germany‘s Next Topmodel“-Finale kündigt Heidi Klum schon die nächste Staffel der Castingshow an – und diese bringt eine sensationelle Neuerung mit sich: Erstmals werden bei GNTM auch Männer gecastet! Verwendete Quellen: Instagram/howiemandel, Instagram/heidiklum