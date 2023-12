Victoria von Schweden beim Nobelpreis: Bruch der Etikette knapp verhindert

Von: Susanne Kröber

Einen Verstoß gegen die Etikette verhinderte Kronprinzessin Victoria in diesem Jahr gerade so – 2014 (rechts) nahm sie den Regelbruch in Kauf. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/TT News Agency via AP/Jonas Ekströmer/Claudio Bresciani

Die Nobelpreisverleihung wurde für Kronprinzessin Victoria fast zur Stolperfalle. Ihr elegantes Outfit erwies sich als tückisch.

Stockholm – In Stockholm werden am 10. Dezember traditionell die Nobelpreise verliehen. Ein wichtiger Tag im Terminkalender der schwedischen Königsfamilie, die in diesem Jahr durch König Carl XVI. Gustaf (77) von Schweden, Königin Silvia (79), Kronprinzessin Victoria (46), Prinz Daniel (50), Prinz Carl Philip (44) und Prinzessin Sofia vertreten wurde.

Die schwedische Thronfolgerin Victoria trug zur Nobelpreis-Zeremonie eine violette Traumrobe der schwedischen Modedesignerin Camilla Thulin (62) im One-Shoulder-Look. Ihre Schwägerin Prinzessin Sofia hatte sich für eine hochgeschlossene schwarze Kreation von Andiata entschieden, dazu ließ sie ihr Hochzeitsdiadem glitzern.