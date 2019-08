Horror-Unfall: Serien-Star und Ehefrau sterben auf A8 - Polizei hat Vermutung zum Unfallhergang  

„Köln 50667“-Star Ingo Kantorek und seine Ehefrau sterben nach einem Horror-Unfall auf der A8 bei Sindelfingen. Die beiden waren offenbar auf dem Rückweg aus dem Urlaub.

Update vom 17. August: Wie konnte dieser schreckliche Unfall geschehen? Laut „Bild“ ermittelt die Polizei, ob möglicherweise Sekundenschlaf zu der Tragödie führte. „Es gibt bislang keine Hinweise darauf, dass der Lkw ordnungswidrig oder behindernd geparkt gewesen wäre. Ob möglicherweise Sekundenschlaf oder überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt hat, muss jetzt geklärt werden“, zitiert das Blatt eine Polizistin.

News vom 16. August: Sindelfingen - Der deutsche Serien-Star Ingo Kantorek und seine Ehefrau sterben nach einem Horror-Unfall auf der A8 bei Sindelfingen. Wie Bild wissen will, ereignete sich der schwere Autounfall bereits in der Nacht zu Freitag.

Wie das Blatt weiter wissen will, habe Kantoreks Frau Suzana den Wagen gefahren. Gegen 1.45 Uhr am frühen Freitagmorgen soll die 48-Jährige auf den Verzögerungsstreifen gefahren und anschließend von der Fahrbahn abgekommen sein. Dann krachten die beiden offenbar auf einen Lkw-Anhänger. Während der Schauspieler noch am Unfallort verstorben sein soll, erlag seine Ehefrau ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Der Schauspieler, bekannt aus der Serie „Köln 50667“, war offenbar auf dem Rückweg aus seinem Italien-Urlaub. Das will Tag24.de wissen. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der 44-Jährige über seinen Instagram-Account noch ein Foto aus dem Urlaub. Vor knapp 17 Stunden lädt der Schauspieler über Instagram dann noch ein Video von der Fahrt über die Autobahn hoch. Knapp zwei Stunden nach der veröffentlichten Aufnahme geschieht dann der tragische Crash.

In den kurzen Videos zeigen sich Ingo Kantorek und seine Ehefrau in ihrem Auto. Die beiden sprechen dabei über ihr Abendessen auf einer Raststätte. „Suzi und ich haben grad in einer Raststätte eingekauft und 30 Euro da gelassen. So bekloppt kann man gar nicht sein. Aber egal. Geht weiter, Richtung Heimat“, erklärt der 44-Jährige zu dem Zeitpunkt noch. 700 Kilometer seien „noch im Anschlag“ gewesen, verkündet der Schauspieler noch gut gelaunt - nicht ahnend, dass er das Ziel dieser Strecke nie erreichen sollte.

+ In seiner Instagram-Story zeigen sich Ingo Kantorek und seine Ehefrau noch fröhlich. Kurz darauf muss der unglaubliche Unfall passiert sein. © Instagram

Fans zeigen unter dem zuletzt veröffentlichten Beitrag des Schauspielers ihren Schock über die Todesmeldung. „Es schockiert mich gerade voll, dass das wahr sein soll“, „Ich will das nicht glauben. Bitte lass das nicht wahr sein“ und „Ruhe in Frieden“ erklären einige Fans unter dem zuletzt veröffentlichten Bild der beiden. Über den tödlichen Unfall von „Köln 50667“-Star Ingo Kantorek berichtet auch heidelberg24.de*.

