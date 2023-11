Neues Porträt von König Charles entsetzt die Royal-Fans

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Am neuen Bildnis von König Charles III. scheiden sich die Geister. Während die einen es in den Himmel loben, finden die anderen den Monarchen völlig entstellt. Offenbar ganz im Sinne des Künstlers.

London – In Öl- und Acrylfarben im Format 230 x 180 Millimeter blickt König Charles III. (74) mit geröteter Nase im XL-Format ergraut und runzlig auf dem frisch enthüllten Porträt zur Seite. Gemalt hat ihn der renommierte Künstler Stuart Pearson Wright (48). Das Gemälde entstand bei einer Sitzung 2022 mit Seiner Majestät in Highgrove House in Tetbury und es ist wahrlich kein schmeichelhaftes Abbild des Königs.

Royal-Fans finden das Abbild König Charles III. entstellend

Viele Fans kritisierten die Darstellung des Monarchen. Auf X (ehemals Twitter) geben die Fans ihrer Fassungslosigkeit Ausdruck: „Das ist eher eine Karikatur als ein Porträt“. Ein anderer kommentiert: „Das sieht ein bisschen seltsam aus“. Und ein dritter User sagt das, was die meisten denken: „Lieber Gott. Hat er das genehmigt?“

Camilla und Charles in Kenia: Auf Tuchfühlung mit Babyelefant und Nashorn Fotostrecke ansehen

Das ist anzunehmen. Wer würde schon stundenlang still sitzen und sich dann nicht das Ergebnis zeigen lassen? Vermutlich hat König Charles, selbst passionierter Landschaftsmaler, eher den künstlerischen Blick auf das relativ kleine Werk, das als Teil von Stuart Pearson Wrights neuer Ausstellung Miscellanalects noch bis zum 25. November in der Flowers Gallery in der Cork Street in London im Original zu sehen sein wird.

Bedeutung des Kunstworts „Miscellanalects“ Das Wort „Miscellanalects“ ist ein Kunstwort aus den Wörtern „miscellaneous“ (dt. verschiedene) und „analects“ (dt. Analekte, einer Sammlung von Zitaten bekannter Schriftsteller und Dichter bzw. von Passagen wissenschaftlicher Aufsätze).

Betrachter von König Charles’ Porträt sollen sich auf unerwartete Weise mit der Kunst zu beschäftigen

Was genau König Charles über sein neues Porträt denkt, bleibt sein Geheimnis. © Moritz Thibaud/Imago

Wright hat schon einige berühmte Gesichter Großbritanniens gemalt, darunter Keira Knightley (38), Daniel Radcliffe (34), Rosamund Pike (44) und Charles’ Vater Prinz Philip (99, † 2021). Der Ausnahmekünstler ist zudem Gewinner des BP Portrait Award und gilt als einer der bedeutendsten figurativen Maler des Landes, wobei es Teil seines Stils ist, starke Bezüge zur realen Welt und der menschlichen Form beibehalten, anstatt offenkundig schmeichelhaft zu sein.

Das erklärt, warum das Bild von König Charles eine besonders ausgeprägte Nase und Kinnpartie aufweist und die fortgeschrittenen Jahre des Monarchen stark hervortreten. Die Ausstellung „Miscellanalects“ ist zudem von britischer Folklore und antiker Mythologie inspiriert und präsentiert das Porträt des Königs neben einer Reihe anderer Charaktere aus Mythen und Legenden.

Der „beunruhigende“ Charakter seiner Porträts sei charakteristisch für seine Arbeit und tatsächlich: In den Kommentaren unter dem Portrait auf der Instagram-Seite Stuart Pearson Wrights gibt es ausschließlich positive Reaktion von „Fantastisch Stu“ bis „Großartige Arbeit“. Der Maler ist dafür bekannt, dass sich Betrachter seiner Werke auf unerwartete Weise mit der Kunst zu beschäftigen.

Unerwartet kann man auch die Uneitelkeit nennen, mit der Seine Hoheit das Gemälde durchwinkt. Auch als Arbeitgeber steckt König Charles offenbar voller Überraschungen. Verwendete Quellen: gbnews.com, express.co.uk, Instagram @stuartpearsonwright