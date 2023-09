Er darf seine Enkel nicht sehen: Thomas Markles bittere Abrechnung mit Meghan und Harry

Von: Susanne Kröber

Seit Jahren herrscht Funkstille zwischen Meghan Markle und ihrem Vater. Jetzt erhebt er in einem TV-Interview schwere Vorwürfe gegen seine Tochter und Prinz Harry – und vergleicht sich mit König Charles.

Rosarito – Eine Sache ist schon mal klar – mit den Medien spricht Thomas Markle (79) öfter als mit seiner Tochter. Seit Meghan Markle (42) Prinz Harry (39) am 19. Mai 2018 das Ja-Wort gab, ist das Verhältnis zwischen der ehemaligen „Suits“-Schauspielerin und ihrem Vater gelinde gesagt angespannt. Bleibt die Frage, ob Thomas Markle das Rampenlicht und die finanzielle Vergütung sucht, oder ob er schlicht keine andere Möglichkeit sieht, seine berühmte Tochter zu erreichen.

„Eine grausame Sache“: Entziehen Meghan und Harry Thomas Markle die Enkel zu Unrecht?

In ihrer Kindheit galt Meghan Markle als Papa-Kind. Als Meghans Eltern Thomas Markle und Doria Ragland (67) sich scheiden ließen, war sie gerade mal zwei Jahre alt. Mit neun zog Meghan zu ihrem Vater, durch dessen Job als Lichtregisseur sie erste TV-Luft schnuppern durfte. „Ohne mich wäre sie nichts“, behauptete Markle kurz nach der royalen Hochzeit gegenüber The Mail on Sunday. Eigentlich sollte Markle seine Tochter damals zum Altar führen, kurz vor dem großen Tag musste er sich jedoch einer Operation am Herzen unterziehen. Damals habe er das letzte Mal mit Meghan und Prinz Harry gesprochen, erklärte Markle jetzt im Interview mit der ITV-Frühstückssendung „Good Morning Britain“.

Dementsprechend gibt es auch keinen Kontakt zwischen Thomas Markle und seinen Enkelkindern Archie (4) und Lilibet (2). „Ich bin darüber zutiefst erschüttert, weil es eine grausame Sache ist, einem Großelternteil das Recht zu verweigern, sein Enkelkind zu sehen“, klagt Markle an. Dabei trennt Opa Markle, der im mexikanischen Rosarito lebt, aktuell nur eine rund vierstündige Autofahrt von seinen Enkeln im kalifornischen Montecito. Da ist die Entfernung zu Prinz Harrys Vater König Charles III. (74) um einiges größer, seit Meghan und Harry der britischen Königsfamilie den Rücken gekehrt haben und in die USA gezogen sind. „Ich möchte meine Enkelkinder sehen und ich glaube, der König möchte seine auch sehen“, so Markle über seinen Leidensgenossen.

Wie kam es zum Bruch zwischen Meghan Markle und ihrem Vater? Kurz vor der Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry tauchten Paparazzi-Bilder von Thomas Markle auf, von denen sich später herausstellte, dass sie gestellt waren. Markle gab gegenüber The Mail on Sunday zu, Harry diesbezüglich angelogen zu haben. 2019 sprach ein Freund der Herzogin von Sussex gegenüber dem People-Magazin über den Inhalt eines Briefes, den Meghan ihrem Vater geschickt habe. Darin soll Meghan ihren Vater gebeten haben, nicht mehr mit den Medien über sie zu sprechen, was jedoch weitere Interviews seitens Thomas Markles nach sich zog. 2021 gewann Meghan einen Rechtsstreit gegen Mail on Sunday, die Auszüge aus dem privaten Brief an ihren Vater veröffentlicht hatte. Auf der Titelseite musste sich die Zeitung daraufhin bei der Herzogin von Sussex öffentlich entschuldigen. „Nach einer Anhörung am 19. und 20. Januar 2021 und einer weiteren Anhörung am 5. Mai 2021 hat das Gericht ein Urteil zugunsten der Herzogin von Sussex in ihrer Klage wegen Urheberrechtsverletzung gefällt. Das Gericht stellte fest, dass Associated Newspapers ihr Urheberrecht durch die Veröffentlichung von Auszügen ihres handgeschriebenen Briefes an ihren Vater in ,The Mail on Sunday‘ und auf ,Mail Online‘ verletzt hat“, heißt es in der Entschuldigung.

„Habe nichts falsch gemacht“: Thomas Markle hat kein Verständnis für Meghan und Harry

Im Interview mit „Good Morning Britain“ richtet Thomas Markle emotionale Worte an seine Tochter Meghan. „Ich war immer für sie da, ich liebe sie, ich werde sie immer lieben. Ich möchte, dass sie sich meldet und mir ermöglicht, meine Enkelkinder zu sehen, damit ich Frieden finde. Es sind jetzt fünf Jahre.“ Markle kann offenbar nicht verstehen, warum ihm Meghan und Harry den Kontakt zu Archie und Lilibet verbieten. „Die andere Sache ist, dass ich nichts falsch gemacht habe. Nichts deutet darauf hin, dass ich ein Bösewicht bin. Ich bin ein wirklich liebevoller Vater und sie weiß das, und es gibt keine Entschuldigung dafür, mich so zu behandeln ... keine Entschuldigung dafür, Großeltern so zu behandeln.“

Aber Thomas Markle schickt auch direkt eine Drohung an Meghan und Harry hinterher. Der 79-Jährige merkt an, dass es in Kalifornien ein Gesetz gibt, das es Großeltern per gerichtlicher Anordnung erlaubt, die Enkel zu sehen. Vorerst wolle er diesen Weg aber nicht einschlagen. Bereits im Juli 2021 hatte Markle laut Fox News angekündigt, „in naher Zukunft“einen Antrag beim Gericht stellen zu wollen. Aktuell deutet nichts auf eine Versöhnung zwischen Meghan und ihrem Vater hin – sein neuestes TV-Interview dürfte das Verhältnis nicht verbessern. Einfach bei Harry und Meghan in Montecito vorbeischneien sollte Thomas Markle wohl auch nicht, wie eine Floristin verrät, ähnelt die Villa der Sussexes Fort Knox. Verwendete Quellen: foxnews.com, people.com, dailymail.com, tmz.com, itv.com