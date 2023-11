König Charles profitiert von kurioser Regelung – und wird dadurch immer reicher

Von: Annemarie Göbbel

Eine alte Regelung spricht König Charles das Geld von Verstorbenen ohne Testament und Angehörigen zu. Ein echter Skandal, wie „The Guardian“ jüngst aufgedeckt hat.

London – Das Herzogtum Lancaster garantiert König Charles III. (75) und den Royals, wie im Jahresgeschäftsbericht aufgeführt, dicke Einkünfte. Das Herzogtum umfasst laut BBC mehr als 18.000 Hektar Land in Grafschaften wie Lancashire und Yorkshire sowie Immobilien in London. Die jährlichen Gewinne sollen bei etwa 20 Mio. Pfund (etwa 23 Mio. Euro) pro Jahr liegen. Wie The Guardian kürzlich aufdeckte, fällt auch das Erbe von Verstorbenen, die im Nordwesten Englands ohne Testament oder nächste Angehörige verschieden sind an die Krone.

König Charles und seine Vorgänger profitieren von den Toten ohne Testament und Angehörige

Eine alte Regelung machts möglich: In den historischen Herzogtümern Lancaster und Cornwall, die traditionell im Privatbesitz der Krone sind, erhalten die königlichen Liegenschaftsverwalter die „bona vacantia“ – was so viel wie „verlassene Güter“ bedeutet. Im gleichen Atemzug warf das Blatt dem König vor, mit Teilen dieser Einnahmen auch Immobilien im Herzogtum Lancaster renoviert und gewinnbringend vermietet zu haben, die dem Monarchen persönlich gehörten.

Der Bürgermeister der Region Greater Manchester, Andy Burnham, nannte die „bona vacantia“-Regel im Herzogtum Lancaster „ein bizarres Überbleibsel des feudalen Britanniens“. Sein Kollege für das Gebiet Liverpool City, Steve Rotheram, forderte Aufklärung und Transparenz. „Gute Zwecke wurden umgangen und stattdessen scheint es, dass Gelder für die Renovierung königlicher Anwesen ausgegeben wurden“, kritisierte Rotheram.

Bona Vacantia – Regierungs-Organisation „Bona Vacantia“ bedeutet unbebautes Eigentum und ist die Bezeichnung für eigentümerloses Eigentum, das per Gesetz an die Krone übergeht. Der Treasury Solicitor verwaltet im Auftrag der Krone die Nachlässe von Menschen, die ohne Testament (ohne Testament) und ohne bekannte Verwandte (berechtigte Blutsverwandte) verstorben sind, und sammelt das Vermögen aufgelöster Unternehmen und andere herrenlose Güter in England und Wales ein. (Auszug der offiziellen Regierungsseite gov.uk)

100 Millionen Pfund sollen nun laut König Charles in „ethische“ Investmentfonds investiert werden

Der Palast reagierte prompt: Die Nachlass-Verwaltung kündigte an, mehr als 100 Millionen Pfund (etwa 115 Millionen Euro), darunter auch Gelder, die von Verstorbenen im Rahmen des archaischen Systems der „bona vacantia“ gesammelt wurden, in Investmentfonds anzulegen, die einer ethischen Ausrichtung unterliegen.

Der Druck auf König Charles ist groß in diesen Tagen. Der Palast reagierte umgehend auf die Vorwürfe. © Frank Augstein/dpa

Zwar kann von den Verstorbenen keiner klagen, doch Kritiker der Monarchie sind schnell bereit, den Druck auf König Charles zu erhöhen. Ob dieses Zugeständnis jedoch reicht, darf bezweifelt werden. Bislang gibt es keinen Hinweis auf Pläne, die Bestimmung zu künftig zu löschen oder auch nur etwa an der „bona vacantia“-Regelung zu ändern und sei es nur an der Art und Weise ihrer Verwendung. Trotz Offenlegung der Jahresberichte bleiben die finanziellen Verhältnisse der Royals verwoben. Verwendete Quellen: theguardian.com, gov.uk