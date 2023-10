„Ich kann diesen Mann nicht ertragen“: König Charles sieht bei BBC-Mann rot

Von: Annemarie Göbbel

BBC-Korrespondent Nicholas Witchell wird sein Treffen mit König Charles III. nie vergessen. Zwar räumte er „eine unglückliche Fragestellung“ ein, doch von der Reaktion des Regenten war er „schockiert“.

London – Die BBC verabschiedet derzeit einen ihrer langjährigen Korrespondenten in den Ruhestand. Nicholas Witchell (70) war vor allem von einer Begegnung mit König Charles III. (74) nachhaltig beeindruckt. Zum Abschied gab der verdiente Nachrichtenmoderator zu, „schockiert“ gewesen zu sein, als er in einem berühmt gewordenen Fernsehinterview in schweizerischen Klosters auf Charles mit seinen Söhnen Prinz William (41) und Prinz Harry (39) getroffen zu sein.

Seine Frage an König Charles sei „schrecklich schiefgelaufen“, erinnert sich der BBC-Journalist

Bis heute verfolgt ihn die Szene aus dem Jahr 2005, als der damalige Prinz von Wales vor laufenden Mikrofonen aus der Haut fuhr, weil Witchell ihn im Rahmen eines Fotoshootings in den Schweizer Alpen eine provokante Frage zur bevorstehenden Hochzeit mit Königin Camilla (76) gestellt hatte. Das royale Trio befand sich auf Skiurlaub in Klosters und es blieben noch genau acht Tage bevor Charles Camilla heiraten sollte.

In einem Interview, dass der scheidende Witchell dem Telegraph gab, arbeitete er die Geschichte noch mal auf. Der 70-jährige Witchell erinnert sich laut dailymail.co.uk, dass seine Frage „schrecklich schiefgelaufen“ sei und fügte hinzu: „Ich war schockiert“. Charles III. hatte laut verflucht: „Grässliche Leute. Ich kann diesen Mann nicht ertragen. Ich meine, er ist so schrecklich, das ist er wirklich.“

„Ich konnte sehen, dass sich sein [Charles‘] Gesicht etwas verfärbte“, berichtet Witchell

Offenbar lagen bei Charles die Nerven blank, als Witchell ihn ansprach: „Darf ich fragen, wie Sie und die Prinzen William und Harry sich bei der Aussicht auf die Hochzeit fühlen?“ Es sei eine erbärmliche Frage gewesen, räumt er jetzt ein. „Ich konnte sehen, dass sich sein [Charles‘] Gesicht etwas verfärbte“, berichtet er im Interview.

„Bloody people“ (dt. Schreckliche Leute), grollte Charles III. unköniglich bei der Frage des BBC-Manns Witchell, der sich in einem aktuellen Interview an die Wutszene erinnert (Fotomontage). © epa PA/dpa & Jacob King/dpa

Dennoch, die BBC bedankte sich laut independent.co.uk bei ihrem erfahrenen Rundfunksprecher für seinen „bemerkenswerten Service“. Seit 1998 berichtete er über die königliche Familie, nachdem er 1976 als Diplom-Nachrichtenpraktikant zum Sender gekommen war. Witchell übertrug die bestätigte Nachricht vom Tod von Diana († 36), Prinzessin von Wales, am 31. August 1997 und lieferte bei ihrer Beerdigung einen Live-Radiokommentar außerhalb der Westminster Abbey.



Ob König Charles seinen Fluch bereut, ist nicht überliefert. Dass er Prinz William und Prinz Harry hinter Dianas Sarg laufen ließ, bereut er jedoch zutiefst. Verwendete Quellen: independent.co.uk, dailymail.co.uk