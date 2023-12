Umfragen spiegeln, dass Kanada „die Beziehungen zu König Charles III. überdenken“ will

König Charles und Camilla auf Konfrontationskurs: Reise umstritten

Von: Annemarie Göbbel

Justin Trudeau eilte am 19.09.2022 zum Staatsbegräbnis der Queen nach London, doch gegen die Stimmung im Land gegen die Monarchie unter Charles III. kann er nichts tun (Fotomontage). © Stefan Rousseau/dpa & Frank Augstein/dpa

König Charles reist mit Camilla im Mai in das Land, dessen Bewohner sich der Monarchie zu 81 Prozent nicht verbunden fühlen. Ärger vorprogrammiert.

London – Seit er Monarch ist, wäre es der erste Besuch König Charles III. (75) in Kanada. Im Mai will der Regent mit Ehefrau Camilla (76) zu einem einwöchigen Besuch nach Nordamerika reisen. Das Königspaar sei laut Mirror auf Proteste vorbereitet, nachdem Umfragen darauf hindeuten, dass sich das Land gegen die Monarchie wendet.

Schlechte Umfragewerte können die Kanada-Reise für König Charles zum Spießrutenlauf werden lassen

Berater tüfteln fieberhaft an Details, um bei der Reise auf möglichst wenig Widerstand zu stoßen. Doch wie man es dreht und wendet, die Fahrt wird zum „großen Test für die Popularität des Königs“ werden, sagen Insider. Umfragen bestätigen die derzeitige Monarchiemüdigkeit im Land. Das Angus Reid Institute ist Kanadas führendes gemeinnütziges, überparteiliches Meinungsforschungsinstitut, dessen jüngste Umfragen die Lage in puncto Monarchie eingefangen hat.

Nur 28 Prozent haben eine positive Meinung von Charles, während 48 Prozent das nicht von sich behaupten können. Nach einer Leger-Umfrage im September, die Daten im nordamerikanischen Raum ermittelte, fühlen sich über 81 Prozent der Menschen nicht mit der Monarchie verbunden, verglichen mit 14 Prozent, die gegenteilige Angaben machten.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau (51) und die Queen (96, † 2022) hatten ein besonderes Verhältnis Bei einer Gala beim Zusammentreffen der Regierungschefs 2015 hatte Trudeau Queen Elizabeth II. zu 60 Jahren auf dem Thron beglückwünscht und in seiner Rede darauf hingewiesen, dass er der zwölfte kanadische Premierminister sei, der während ihrer Regierungszeit im Amt sei.



In ihrer Dankesrede griff Elizabeth II. seine Worte auf und begann ihre Rede mit den Worten: „Danke, Herr Premierminister von Kanada, dass ich mich so alt fühle“. Justin Trudeau sagte zu ihrem Tode im September 2022 unter Tränen: „Sie war einer meiner Lieblingsmenschen auf der Welt“.

Umfragen spiegeln, dass Kanada „die Beziehungen zu König Charles III. überdenken“ will

Die Thronbesteigung Charles III. nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im vergangenen September entfachte erneut eine Debatte in den 14. Commonwealth-Ländern – oft auch als „Realms“ bezeichnet – in denen der britische Monarch weiterhin das Staatsoberhaupt ist. Dazu gehören Kanada, Australien und Jamaika. Eine Umfrage des Senders CBS vor der Krönung im Mai, hatte ergeben, dass 60 Prozent gegen die Anerkennung Charles III. als König von Kanada seien.

Obwohl Berater dem König Proteste, Demonstrationen und Handgreiflichkeiten, die es in dem Land schon gegeben hat, sicher gern ersparen würden, kennt der Monarch offenbar nur den Weg nach vorn. Im letzten Monat hatte er zusammen mit Camilla seinen ersten Besuch in einem Commonwealth-Land absolviert und eine viertägige Tour durch Kenia absolviert. Laut Mirror werde er voraussichtlich im Oktober nach Australien reisen, heißt es. In Kanada verlor der König jedenfalls schon vor der Krönung einen Teil seines königlichen Titels. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, politico.com, leger360.com, angusreid.org