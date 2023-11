König Charles wird 75: Darum feiert der Monarch zweimal im Jahr Geburtstag

Von: Susanne Kröber

König Charles III. führt die Tradition Queen Elizabeths II. fort und lässt sich doppelt feiern. Das sind die Pläne für seinen 75. Geburtstag.

London – Am 14. November wird König Charles III. 75 Jahre alt. Während dieser Meilenstein bei anderen Personen des öffentlichen Lebens mit ausschweifenden Partys oder großen Veranstaltungen zelebriert wird, feiert Charles im privaten Rahmen. So hielt es auch seine Mutter, Queen Elizabeth II. (96, † 2022), die ihren eigentlichen Geburtstag am 21. April ebenfalls nicht zum Anlass für öffentliche Feierlichkeiten nahm. Doch im Gegensatz zur Queen feiert König Charles seinen Geburtstag nicht nach, sondern vor.

König Charles feierte seinen Geburtstag schon im Juni bei „Trooping the Colour“

70 Jahre lang wurde Queen Elizabeth II. am zweiten Samstag im Juni mit der großen Militärparade „Trooping the Colour“ geehrt, jeweils Monate nach ihrem eigentlichen Geburtstag. Nach seiner Krönung am 6. Mai 2023 wurde in diesem Sommer auch König Charles diese Ehre zuteil. Die Gründe für das sommerliche Datum der Veranstaltung sind pragmatisch: Im Juni ist in London mit besserem Wetter zu rechnen als im April oder im November.

Das royale Highlight, das im In- und Ausland auch im TV übertragen wird, startet auf dem großen Exerzierplatz Horse Guards Parade. In einem minutiös choreografierten Vorbeimarsch wird dem Regenten die Fahne präsentiert, bevor es dann zum Buckingham-Palast geht. Dort endet „Trooping the Colour“ mit dem Überflug der Flugzeuge der Royal Air Force, den die britische Königsfamilie traditionell vom Balkon des Buckingham-Palasts aus verfolgt.

„Trooping the Colour“ damals und heute Die Tradition von „Trooping the Colour“ reicht weit zurück. Ursprünglich diente die Zeremonie der Einprägung der Truppenfahne, damit sie Soldaten auf dem Schlachtfeld als Orientierungspunkt dienen konnte. Unter Karl II. (54, † 1685) erstmals durchgeführt, hat „Trooping the Colour“ mit wenigen Ausnahmen seit 1805 jährlich seinen festen Platz im royalen Kalender. Der weltweiten Corona-Pandemie geschuldet, fanden 2020 und 2021 abgespeckte Versionen statt. 2022 wurden die Feierlichkeiten im Rahmen des Platin-Thronjubiläums der Queen auf den 2. Juni vorverlegt.

Kleine Feier ohne Prinz Harry: So verbringt König Charles seinen 75. Geburtstag

Auch wenn der große Festakt bereits mehrere Monate zurückliegt, hat König Charles dennoch besondere Pläne für seinen 75. Geburtstag. Laut Vanity Fair ist eine intime Feier im Clarence House geplant. Nicht eingeladen sein soll Prinz Harry (39), der zwar bei der Krönung seines Vaters einen Blitzbesuch ablieferte, bereits bei „Trooping the Colour“ im Juni, aber dann lieber mit Ehefrau Meghan Markle (42) und den Kindern Archie (4) und Lilibet (2) in seiner Wahlheimat im kalifornischen Montecito blieb.

Im Juni ließ man König Charles bei „Trooping the Colour“ hochleben, seinen eigentlichen Geburtstag am 14. November feiert er in kleinerem Rahmen. (Fotomontage) © IMAGO/Parsons Media

So wird König Charles auch an seinem tatsächlichen Geburtstag auf seinen jüngsten Sohn verzichten müssen. Dafür lädt der Monarch Gleichaltrige zu Veranstaltungen am Vorabend seines Ehrentages ein. Wer wie Charles III. ebenfalls 2023 75 Jahre alt wird, konnte sich Hoffnungen auf eine royale Einladung machen. Gemeinsam mit Charles werden mit Sicherheit Thronfolger Prinz William (41) und dessen Ehefrau Kate Middleton (41) feiern. Wenn William eines Tages König wird, wird übrigens zum ersten Mal seit langem die Tradition der doppelten Geburtstagsfeier entfallen – der Prince of Wales wurde praktischerweise am 21. Juni geboren. Verwendete Quellen: vanityfair.com