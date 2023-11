Prinz William: Seinen Namen als künftiger König hat er bereits gewählt

Von: Annemarie Göbbel

Prinz William hat sich sein ganzes Leben lang darauf vorbereitet, König zu werden. Auch seinen künftigen Königsnamen hat er schon festgelegt. Für ihn zählt offenbar die Zukunft.

Windsor – Mit dem Gesetz aus dem Jahr 2013 wurde die Thronfolge „gleichberechtigt“. Jüngere Söhne können seitdem in Großbritannien ältere Töchter in der Thronfolge nicht mehr überholen. Die Frage stellt sich jedoch in Großbritannien gar nicht, da sich die Realität denkbar einfach darstellt: Prinz William (41) wird eines Tages auf König Charles (74) folgen und Prinz George (10) wird irgendwann Prinz William beerben.

Prinz William kann seinen Namen als künftiger König im Rahmen einer Tradition wählen

Schwieriger stellt sich allerdings die Wahl des königlichen Namens dar. Denn aus Prinz Charles musste nicht zwangsläufig König Charles III. werden. Er wurde als Charles Philip Arthur George und nahm bei der Zeremonie durch den Erzbischof von Canterbury seinen Königsnamen Charles III. an. Wie Prinz William sich entscheiden wird, bleibt ihm überlassen. Derzeit lautet sein klangvoller Titel: HRH Prinz William Arthur Philip Louis, Prinz von Wales, Herzog von Cornwall, Herzog von Rothesay und Herzog von Cambridge.

Da hat er ja einige Vornamen zur Auswahl. Doch Prinz William hat sich bereits entschieden. Den Grund dafür erklärt die Redakteurin und Rundfunksprecherin der Sunday Times, Roya Nikkhah, die als einzige Journalistin den Thronfolger seit seiner Ernennung zum Prinzen von Wales interviewt hat. Sie weiß deshalb, warum Prinz William sorgsam darauf bedacht ist, seinen Namen William zu behalten.

Bedeutung der Windsor-Namen Königin Elizabeth: mein Gott ist Fülle, mein Gott hat geschworen – aus dem Hebräisch König Charles: freier Mann – aus dem Englischen Königin Camilla: die Ehrbare – aus dem Lateinischen Prinz William: der Königliche, der entschlossene Beschützer – aus dem Altenglischen Catherine: die Reine – aus dem Altgriechisch

Williams Königsname zeigt ein Stück weit den Schwerpunkt in seiner Regierungszeit

„Er wird mit Sicherheit William (V.) sein“, sagt sie dem Moderatoren-Trio Andrea Caamano, Emmy Griffiths und der Redakteurin von des Hellomagazines, Emily Nash, in einer neuen Folge in Zusammenarbeit mit True Royalty namens „A Right Royal Podcast“. Dass er den Namen unbedingt behalten will, hat damit zu tun, dass er den Earthshot Prize ins Leben gerufen hat.

„Als er Earthshot ins Leben rief, war er der Herzog von Cambridge, aber er nannte sich Prinz William. Das liegt daran, dass er unbedingt als Prinz William bekannt sein möchte, weil die Amerikaner ihn als Prinz William kennen und lieben“. Offenbar will William seine Beliebtheit als künftiger König von England in den Vereinigten Staaten auf keinen Fall aufs Spiel setzten.

Das hat damit zu tun, wie er seine Rolle künftig ausfüllen will. Roya erklärte, was für ein König ihrer Meinung nach Charles‘ ältester Sohn sein wird: „Er wird ein sehr radikaler Monarch sein. Die Monarchie wird ziemlich schnell ganz anders aussehen. Er wird sich sehr verändern.“ Sie vermutet auch, dass die Krönung ganz anders aussehen wird, als das, was wir zur Krönung König Charles III. gesehen haben. Verwendete Quellen: hellomagazin.com, dailymail.co.uk, vorname.com