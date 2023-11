Harry und Meghan verbringen Weihnachten in den USA: König Charles muss auf Archie und Lilibet verzichten

Radikale Änderung: Königin Camillas Familie darf Weihnachten mit den Royals feiern

Von: Susanne Kröber

Drucken Teilen

Premiere für Camillas Verwandtschaft – zum ersten Mal sind Angehörige der Königin zum Weihnachtsessen in Sandringham eingeladen. Doch wer gehört eigentlich dazu?

Sandringham – Verbringe ich das Weihnachtsfest mit meinem Ehemann oder mit meinen Kindern und Enkelkindern? Diese Frage muss sich Königin Camilla (76) in diesem Jahr endlich nicht mehr stellen. Wenn nach dem traditionellen Besuch des Gottesdienstes am Morgen des 25. Dezembers in Sandringham zu Tisch gebeten wird, darf Camillas Familie neben der Verwandtschaft König Charles III. (75) Platz nehmen.

Fünf Enkel und zwei Kinder: Königin Camilla bekommt an Weihnachten familiäre Unterstützung

Zum ersten Mal sind 2023 gleich mehrere Familienmitglieder von Königin Camilla zum Weihnachts-Lunch eingeladen. Damit auch alle entspannt an die Tafel passen, wird in Sandringham House diesmal nicht im Esszimmer, sondern im größeren Ballsaal gedeckt. „Durch die Ergänzung der Familie der Königin wird zusätzlicher Platz benötigt“, berichtet ein Insider laut ITV. Doch wen haben Camilla und Charles konkret eingeladen?

Vom „Rottweiler“ zur Queen Consort – Camillas weiter Weg zur Krone Fotostrecke ansehen

„Die Königin hat dieses Jahr ihre Kinder und Enkel eingeladen, was sich von den Vorjahren unterscheidet“, so die Quelle. Von 1973 bis 1995 war Camilla mit Andrew Parker-Bowles verheiratet. Aus dieser Ehe entstammen zwei Kinder, Tom Parker-Bowles (48) und Laura Lopes (45). Tom ist ebenfalls zweifacher Vater, von Sara Buys, der Mutter seiner Kinder Lola (16) und Freddy (13), ist er geschieden. Laura hat mit Ehemann Harry Lopes Tochter Eliza (15) und die Zwillinge Louis und Gus (13). Laut Medienberichten wird an Weihnachten in Sandringham auch Camillas Schwester Annabel Elliot (74) anwesend sein.

Die britische Thronfolge 1. Prinz William (41)

2. Prinz George (10)

3. Prinzessin Charlotte (8)

4. Prinz Louis (5)

5. Prinz Harry (39)

6. Prinz Archie (4)

7. Prinzessin Lilibet (2)

8. Prinz Andrew (63)

9. Prinzessin Beatrice (35)

10. Sienna (2)

Harry und Meghan verbringen Weihnachten in den USA: König Charles muss auf Archie und Lilibet verzichten

Mit Königin Camillas fünf Enkeln könnte es an Weihnachten in Sandringham ganz schön turbulent zugehen. Denn natürlich mischen auch noch Prinz Williams (41) und Kate Middletons (41) Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) unter dem Weihnachtsbaum mit. Nachdem das Fest im letzten Jahr noch ganz von der Trauer um Queen Elizabeth II. (96, † 2022) geprägt war, dürfte es in diesem Jahr wieder deutlich fröhlicher zugehen.

Große Freude für Königin Camilla: Sie kann Weihnachten mit ihren Kindern Tom Parker-Bowles und Laura Lopes (rechts) verbringen. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Yui Mok/Neil Munns

Auf seine beiden anderen Enkelkinder Archie (4) und Lilibet (2) wird König Charles hingegen verzichten müssen. Zwar soll es im Rahmen von Charles‘ 75. Geburtstag zu einer Annäherung zwischen dem Regenten und seinem jüngeren Sohn Prinz Harry (39) gekommen sein, mit der Anwesenheit der Sussexes in Sandringham darf aber dennoch nicht gerechnet werden. „Kleine Schritte und in die richtige Richtung, aber ich persönlich denke, dass es noch etwas früh ist“, gibt Royal-Expertin Jennie Bond (73) gegenüber dem OK!-Magazin zu bedenken. „Vielleicht aber im kommenden Jahr.“ Verwendete Quellen: itv.com, ok.co.uk