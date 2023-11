Königin Camillas lässt anschreiben: Queen kann auf Markt in Kenia Rechnung nicht zahlen

König Charles und Königin Camilla sind derzeit auf Staatsbesuch in Kenia. Im Rahmen der Royal-Tour wollte sich Camilla einen Einkaufsbummel nicht entgehen lassen. Dabei unterlief ihr ein peinlicher Fehler.

Nairobi – Auch Royals gehen auf Reisen gern auf Souvenir-Jagd. So auch Königin Camilla auf Staatsbesuchs in Kenia mit König Charles III. (74). Bei einem Ausflug zur Brooke Donkey Sanctuary, einem Zentrum für Arbeitstiere, wurde sie von einem bunten Markt in Nairobi angezogen und ging offenbar spontan auf Shoppingtour. Doch schneller als erwartet war das Geld ausgegeben und guter Rat teuer.

Nach ausgiebigem Eselstreicheln erledigt Camilla ihren vorweihnachtlichen Einkauf, leider ohne Bargeld

Im Eselschutzgebiet Brooke Donkey Sanctuary hatte sich Königin Camilla zunächst die Eselstation zeigen lassen und die niedlichen Grautiere hinter den langen Ohren gekrault. An dem Zufluchtsort setzt man sich ganzheitlich für die Verbesserung des Wohlergehens der schwer arbeitenden Vierbeiner. Zur Entspannung lud ein Wochenmarkt zum Bummel ein.

Da die Königin aber offenbar ohne Bargeld losgezogen war, reichte einer ihrer Assistenten die 4.000 Kenia-Schillinge (25 Euro) für einen Sisalkorb, der es Camilla angetan hatte: „Er ist wunderschön“, sagte die Königin begeistert: „Ich denke, ich sollte einen kaufen.“ Schon am nächsten Stand begeisterte Camilla eine Decke. Doch als es ans Zahlen ging, reichte das Geld des Assistenten nur für die Hälfte des Preises.

Camilla erhält roten Umhang von Massai-Frauen Der Besuch beim Brooke Donkey Sanctuary, dem Zentrum zum Schutz der Arbeitstiere in Nairobi endete damit, dass der Königin ein zeremonieller roter Umhang von einer Gruppe Massai-Frauen überreicht wurde. Camilla wurde an der Hand genommen und singend und tanzend zum Ausgang geführt.

Königin Camillas Ausbeute: Schmuck, eine Decke, ein Korb und Cashewbutter

Einmal in Fahrt, war die Königin jedoch nicht zu bremsen. Für den Rest des Einkaufsbummels musste der Adjutant bei den Standbesitzern vorbeigehen und Arrangements treffen, um später bezahlen zu können. An einem von Shininah Dajom betriebenen Stand entdeckte die Königin Cashewbutter und setzte es strahlend auf die Liste.

Camilla durfte anschreiben lassen. Sie erklärte, sie würde Weihnachtseinkäufe machen und stellte dann mit einem Blick auf die Waren, die ihr von Helfern nachgetragen wurden, fest, dass sie ziemlich zugeschlagen hatte. Als Präsidentin von Brooke, dem Schutzgebiet, das von der Kenya Society for the Protection and Care for Animals (KSPCA) in Zusammenarbeit mit der Pferdehilfsorganisation Brooke East Africa betrieben wird, war die Shopping-Tour natürlich ein Heimspiel. Ob sie auch für König Charles, den sie mit Spitznamen „Fred“ nennt, etwas Passendes gefunden hat, der am 14. November seinen 75. Geburtstag feiern wird, bleibt allerdings ihr Geheimnis. Verwendete Quellen: mirror.co.uk