Königin Letizia: Hat sie sich diesen Look von Herzogin Kate abgeschaut?

Mit ihren stilvollen Outfits landet Herzogin Kate einen Fashion-Volltreffer nach dem anderen, jetzt macht ihr Königin Letizia modische Konkurrenz.

Alcalá de Henares – Königin Letizia von Spanien (48) und Herzogin Kate (39) haben ein Händchen für Mode und das stellen sie eindrucksvoll unter Beweis. Die beiden royalen Stil-Ikonen wissen nicht nur, wie man mit einem Look punkten kann, sie scheinen sich auch gegenseitig zu inspirieren.

Wer die Auftritte von Herzogin Kate und Königin Letizia verfolgt, weiß, dass die zwei Frauen schon des Öfteren in sehr ähnlichen Outfits als Stil-Zwillinge aufgetreten sind. Die spanische Monarchin und ihre englische Kollegin haben offenbar eine Vorliebe für Kleider mit Spitze, auch Blumen-Prints stehen bei ihnen hoch im Kurs. Das gemeinsame Faible für die Farbe Blau macht Königin Letizias jüngster Auftritt deutlich. König Felipe VI. (53) und seine Ehefrau statteten dem Cervantes-Institut in Alcalá de Henares einen Besuch ab. Königin Letizia entschied sich für ein midilanges Kleid mit Bindegürtel von der spanischen Marke Massimo Dutti. Ihr Strickkleid kombinierte sie mit Pumps von Magrit, über ihre Schultern warf sie einen langen weißen Mantel von Designer Felipe Varela. Das marineblaue Outfit von Letizia erinnert stark an Kates Verlobungskleid*. Das dunkelblaue Wickelkleid, das Kate 2010 bei der Pressekonferenz trug, war innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.