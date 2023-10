Nach Gastrolle: So revanchiert sich Heidi Klum bei ihren „Bergretter“-Kollegen

Teilen

Beim Dreh zu „Die Bergretter“ verstand sich Heidi Klum offenbar so gut mit dem Team, dass sie einige Serienstars kurzerhand zu ihrer Halloween-Party einlud.

New York – Es scheint nichts zu geben, das Heidi Klum (50) nicht kann. Die „Germany’s Next Topmodel“-Chefin ist ein echtes Multitalent und arbeitet als Model, Moderatorin und Produzentin. Kürzlich angelte sie sich außerdem eine Schauspielrolle: In der kommenden Staffel von „Die Bergretter“ wird sie in der zweiten Episode als Isabelle Klett zu sehen sein. Als Dankeschön für ihre Gastrolle hat sie für Luise Bähr (44) und Co. eine besondere Überraschung.

Heidi Klum lädt „Bergretter“-Stars zur Halloween-Fete ein

„Das Gesamtpaket stimmt. Es passieren zwar immer viele Unglücke, aber am Ende wird alles gut“, schwärmte Heidi Klum im Gespräch mit Bild über „Die Bergretter“. „Irgendwie ist die Welt da noch in Ordnung. Es ist spannend, die Menschen sind liebevoll und es erinnert uns natürlich an die Heimat.“

Sophia Thomalla bis Mariella Ahrens: Diese Stars hatten schon Rollen bei „Der Bergdoktor“ Fotostrecke ansehen

Während die Fans dem Start der neuen Staffel entgegenfiebern, steht für die Serienstars ein echtes Highlight an: Sie wurden zu Klums legendärer Halloween-Party eingeladen. Luise Bähr, Michael Pascher (44) und Stefanie von Poser (44) dürfen nach New York reisen und sich bei dem Grusel-Spektakel vergnügen. Pechvogel Sebastian Ströbel (46) wird die Party dagegen verpassen, da er derzeit für den Film „Das Beste zum Schluss“ (AT) vor der Kamera steht.

„Die, die Zeit haben, fliegen hin“, verrät Michael Pascher gegenüber web.de. „Wir sind gerade dabei, uns um Kostüme zu kümmern. Man kann zwar mit ihr nicht mithalten, aber wir versuchen, nicht abzustinken. Das wird sicher lustig.“

„Bergretter“-Darstellerin Luise Bähr schwärmt von Heidi Klums Wurm-Kostüm

Seine Serienkollegin Luise Bähr zeigt sich beeindruckt von Klums schaurigen Halloween-Verkleidungen. „Es ist schwer, mit Heidis spektakulären Kostümen mitzuhalten. Aber da muss ich nicht in Konkurrenz treten. Ihr Wurm-Outfit vom vergangenen Jahr war jedenfalls grandios!“, erzählt sie begeistert. Bisher ist nicht bekannt, als was sich Heidi Klum dieses Jahr verkleidet. Wie man die Model-Mama kennt, wird ihr Kostüm aber sicher für jede Menge Gesprächsstoff sorgen.

Beim Dreh zu „Die Bergretter“ verstand sich Heidi Klum offenbar so gut mit dem Team, dass sie einige Serienstars kurzerhand zu ihrer Halloween-Party einlud. (Fotomontage) © ZDF/Barbara Bauriedl & IMAGO/MediaPunch

Denn Heidi Klum hat den Ruf als „Queen of Halloween“ weg. Doch auch dieses Jahr hält sie sich bedeckt, was ihr Kostüm betrifft. Fest steht nur, dass das Halloween-Kostüm von Heidi Klum wieder extrem aufwendig werden dürfte. Verwendete Quellen: Bild, web.de