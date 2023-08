Sehverlust und Panik: So sehr leidet Bushido unter seiner Krankheit

Von: Diane Kofer

Bushido leidet seit seiner Jugend an Migräne. Die Schübe sind so schlimm, dass er kaum sehen kann. Der Rapper hat heftige Schmerzen und Panikattacken.

Dubai – Bushido (44) ist als Rapper in der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Seit Jahren ist er in der Hip-Hop-Branche erfolgreich – und auch privat schwer beschäftigt: als Familienvater. Mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (41) hat Bushido acht Kinder. Insbesondere die Drillinge Naima (1), Leonora (1) und Amaya (1) brauchen noch viel Aufmerksamkeit ihrer Eltern. Doch da gibt es etwas, das Bushido immer wieder außer Gefecht setzt: seine Migräne.

Schwere Migräne-Anfälle: So sehr belastet die Krankheit Rapper Bushido im Alltag

Der 44-Jährige hatte im Teenageralter erste Migräne-Attacken – mit den Jahren wurde die Krankheit aber immer schlimmer. Im Gespräch mit RTL berichtet der Rap-Star, der heute mit seiner Familie in Dubai wohnt, von den Symptomen und den teilweise heftigen körperlichen Aussetzern und Schmerzen.

Die Migräne-Schübe setzen für den Rapper völlig überraschend ein. „Es fängt an, dass ich einen Fleck habe, wie ein Flimmern, dann wird das so groß, dass ich nichts mehr sehen kann“, schildert Anis Ferchichi, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heißt. Eine Stunde dauert dieser Zustand etwa an – dann kann der „Vendetta“-Interpret zwar wieder sehen, hat aber mit starken Kopfschmerzen zu kämpfen: „Das ist teilweise so stark, dass ich mir ein Tuch um die Stirn binde – damit dieser Gegendruck meinen Kopf nicht zum Platzen bringt.“

So kam Bushido zu seinem Künstlernamen Bürgerlich heißt der Rapper Anis Mohamed Youssef Ferchichi – diesen Namen nutzt der Rapper für seine Auftritte aber nicht. Stattdessen hat er sich für Bushido entschieden, was auf Deutsch übersetzt „Weg des Kriegers bedeutet“. Der Begriff stammt aus dem Japanischen und steht für den Verhaltenskodex der Samurai-Krieger.

Komplett außer Gefecht gesetzt: Bushidos Familienleben leidet unter Krankheit

Weil die Attacken ganz überraschend auftauchen können, hat Bushido auch Angstzustände und Panikattacken. „Da es überall kommen kann – ich bin in diesem Moment ausgeknockt. Bei diesem unangenehmen Gefühl – da hab ich komplett kapituliert“, erzählt er im Interview. Und das, obwohl er eigentlich mit seinem Familienleben alle Hände voll zu tun hat. Gerade aktuell muss Bushido auch für seine Frau da sein. Erst vor Kurzem hat Anna-Maria Ferchichi eine Fehlgeburt erlitten.

In Zukunft soll die Migräne sein Leben nicht mehr so stark beeinflussen. Der gebürtige Bonner ist deswegen auch in Therapie. „Ich möchte vor allem nicht das Familienleben darunter leiden lassen", meint er. Die Sitzungen helfen ihm – im Gegensatz zu Medikamenten, die er regelmäßig ablehnt. Der Musiklabel-Inhaber will für seine Liebsten da sein, ihnen das beste Leben garantieren. Genau deswegen sind Bushido und seine Familie auch gerade erst wieder umgezogen.