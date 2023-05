Krönung Charles III.: Königliche Grüße, Kates Outfit, Harrys Blitz-Abgang – der Tag im Überblick

Am Samstag (6. Mai) wurden König Charles III. und seine Gattin Camilla in London gekrönt. Hier die wichtigsten Geschehnisse des Tages zum Nachlesen.

Update vom 6. Mai, 22:00 Uhr: Damit geht ein geschichtsträchtiger Tag zu Ende. Dieser News-Ticker ist beendet – die Highlights der Krönung sowie alles Wissenswerte rund um das royale Event gibt es im Folgenden als Rückblick.

Die Aufreger des Krönungstages: 52 Verhaftungen, Prinz Harry verlässt London überstürzt

Update vom 6. Mai, 18:35 Uhr: Der historische Tag neigt sich gen Abend, die Zeremonie hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Im Nachgang werden natürlich die wichtigsten Bilder und Momente diskutiert. Der Blick ruhte nicht nur auf König Charles III., sondern ebenso auf seinem familiären Umfeld. Während Prinzessin Kates Krönungs-Outfit Fragen aufwarf, bekleckerte sich ihr Schwager nicht gerade mit Ruhm: Nach den Feierlichkeiten in der Westminster Abbey verschwand Prinz Harry wieder hastig aus London. Zu dem anschließenden Termin – einem Balkonauftritt im Buckingham Palace – soll er nicht eingeladen worden sein, so ein BBC-Insider.

Nicht nur König Charles III. und seine Gattin Camilla standen an diesem Tag im Fokus: Auch Prinzessin Kate und Prinz Harry, der nach der Zeremonie sofort wieder verschwand, sorgten für Aufsehen © Parsons Media/Imago

Update vom 6. Mai, 17:20 Uhr: Überschattet wurde der Tag allerdings von Dutzenden Verhaftungen, die teils schon vor der Krönung durchgeführt wurden, wie independent.co.uk berichtet. Die Londoner Polizei bestätigte am frühen Samstagabend insgesamt 52 Verhaftungen. Bereits im Vorfeld hatte man angekündigt, Störungen durch Demonstranten nicht zu tolerieren. Neben Umweltgruppierungen zeigte sich insbesondere die „Not My King“-Bewegung aktiv. Deren Anführer Graham Smith wurde mit fünf anderen Mitgliedern nahe des Trafalgar Square festgenommen, zudem beschlagnahmte man hunderte Plakate, wie die Aktivisten via Twitter mitteilten. „Ist das Demokratie?“, hieß es in dem Tweet abschließend.

Dutzende Demonstrierende verschiedener Gruppen, darunter der „Not My King“-Bewegung, wurden am Tag der Krönung in London verhaftet © ZUMA Wire/Imago

Die Stunden nach der Krönung: Charles und Co. grüßen vom Buckingham Palace

Update vom 6. Mai, 15:35 Uhr: Nun betritt König Charles III. gemeinsam mit seiner Gattin, Königin Camilla, und im Kreise der royalen Familie (u. a. Prinz William, Prinzessin Anne …) den Balkon des Buckingham Palace. Während das Volk auf dem Vorplatz des Komplexes ihm laut zujubeln, grüßt der Monarch die Königstreuen lächelnd und herzlich winkend. Trotz des schlechten Wetters kann die Luftparade wie geplant stattfinden. Im Anschluss wird ein weiteres Mal „God save the King“ gesungen. Kurz verschwindet der König im Inneren, erscheint dann im Beisein seiner Gattin erneut – sehr zur lautstarken Freude aller Anwesenden.

Nach der Krönung zeigte sich König Charles III. und Königin Camilla auf dem Balkon des Buckingham Palace, wo ihnen etliche Königstreue zujubelten © BBC

Update vom 6. Mai, 15:10 Uhr: Während König Charles bereits am Buckingham Palace eingetroffen ist, folgen ihm Massen an Königstreuen bis zum Vorplatz des Palasts. Dort wird der frisch gekrönte König sich in den nächsten Minuten auf dem Balkon zeigen.

Update vom 6. Mai, 14:40 Uhr: Schreck-Moment nach der Krönungszeremonie: Ein Offizier der Royal Navy verlor das Bewusstsein, als er mit seinen Kameraden auf die Prozession zurück zum Buckingham Palace wartete. Der Soldat wurde medizinisch versorgt und auf einer Trage weggebracht.

Ein Soldat wird auf einer Bahre abtransportiert, nachdem er während der Krönungszeremonie des britischen Königs Charles III., auf der Straße zusammengebrochen ist. An der Krönung von König Charles III. nehmen zahlreiche Menschen auf den Straßen Londons teil © Markus Schreiber/AP/dpa

Update vom 6. Mai, 14:08 Uhr: Der feierliche Festzug zurück zum Buckingham Palace ist unterwegs. Fast 4.000 Menschen nehmen an der Parade teil – darunter Streitkräfte aus dem gesamten Commonwealth und den britischen Überseegebieten, alle Streitkräfte des Vereinigten Königreichs, die Leibgarde des Souveräns, die Royal Watermen und natürlich die royale Familie.

Charles III. offiziell zum König gekrönt: Die Zeremonie im Überblick

Update vom 6. Mai, 13:58 Uhr: König Charles III. verlässt nun offiziell als neuer englischer König die Westminster Abbey. Der Chor singt „God save the King“. Hinter ihm Königin Camilla.

Update vom 6. Mai, 13:47 Uhr: König Charles III. und Königin Camilla haben die St. Edward‘s Chapel betreten. In wenigen Minuten geht es von da aus mit der Krönungsprozession zurück zum Buckingham Palace.

Update vom 6. Mai, 13:30 Uhr: Im ganzen Land sind Salutschüsse zu hören, darunter natürlich in London, aber auch in Edinburgh, Cardiff und Belfast sowie auf Marineschiffen.

Update vom 6. Mai, 13:15 Uhr: Nach König Charles III. ist jetzt Camilla an der Reihe. Auch sie wird gekrönt und gesalbt.

Queen Camilla wird gekrönt © BBC

Update vom 6. Mai, 13:07 Uhr: Jetzt kommt der letzte Schritt: Die Inthronisierung. König Charles III. wechselt vom Krönungsstuhl auf einen Thron. Prinz William huldigt seinem Vater und die Zuschauer werden aufgefordert, ihm die Treue zu schwören.

Update vom 6. Mai, 12:53 Uhr: König Charles III. erhält die Insignien, darunter den Reichsapfel und das Zepter, bevor ihm die St. Edward‘s Krone aufgesetzt wird.

„God save the King“ - England hat einen neuen König © BBC

Update vom 6. Mai, 12:50 Uhr: König Charles III. setzt sich auf den St. Edward‘s Chair, den Krönungsstuhl, und wird mit Öl auf Kopf, Brust und Händen gesalbt. Das darf die Öffentlichkeit nicht sehen, deswegen wird ein Sichtschutz aufgestellt. Der nächste Programmpunkt der Krönung: die Investitur.

Update vom 6. Mai, 12:17 Uhr: König Charles III. legt einen Eid ab, mit dem er verspricht, dass er das Gesetz der Kirche von England während seiner gesamten Regentschaft aufrechterhält.

Update vom 6. Mai, 12:06 Uhr: Der Bischof von Canterbury beginnt die Krönungszeremonie mit der „Recognition“. Das Thema des Gottesdienstes spiegelt die Verpflichtung des Königs gegenüber Gott und dem Volk wider.

Update vom 6. Mai, 11:59 Uhr: König Charles III. betritt Westminster Abbey.

Update vom 6. Mai, 11:49 Uhr: König Charles III. und Königin Camilla sind in der Westminster Abbey angekommen. Auch Prince George ist schon vor Ort und hat heute eine besondere Aufgabe: Er trägt die Schleppe seines Großvaters.

Update vom 6. Mai, 11:40 Uhr: Die königliche Familie ist in der Westminster Abbey eingetroffen. Prinz Harry muss dabei hinter Prince Andrew, zwischen seinen Cousinen Eugenie und Beatrice, gehen.

Update vom 6. Mai, 11:13 Uhr: Jetzt gehts los: König Charles und König Camilla machen sich in der Diamond Jubilee State Coach, der königlichen Kutsche, zur Westminster Abbey. Beide sind in weißen Nerz gekleidet und Camilla trägt die Krönungskette.

König Charles und König Camilla in der königlichen Kutsche © dpa/Neil Hall

Der Morgen von Charles‘ Krönung: Vorbereitungen in vollem Gange

Update vom 6. Mai, 10:53 Uhr: Auch Prinz Harry bleibt in seiner Außenseiter-Rolle. Bei der Krönung seines Vaters soll er keine Rolle spielen. Heute dürfen angeblich nicht mal Bilder von Prinz Harry gemacht werden.

Update vom 6. Mai, 10:47 Uhr: Jetzt macht sich auch Prince Andrew auf den Weg. Der Bruder von König Charles III. hat gerade den Buckingham Palace verlassen und ist jetzt auf dem Weg zur Westminster Abbey. Er wird heute an der Krönungszeremonie teilnehmen, nachdem er aber kein aktives Mitglied der royalen Familien mehr ist, ist noch unsicher, welche Rolle er heute tatsächlich spielt.

Update vom 6. Mai, 10:36 Uhr: Nicht mal eine Stunde, dann geht es los. Damit an seinem großen Tag auch alles gut geht, hat König Charles III. nichts dem Zufall überlassen. Ein Spickzettel könnte dem Monarchen bei der Krönungszeremonie im Notfall helfen.

Update vom 6. Mai, 10:12 Uhr: Langsam macht sich auch die royale Familie auf den Weg. König Charles III. und Königin Camilla werden gerade zum Buckingham-Palast gefahren. Von dort aus geht es dann um 10:20 Ortszeit zur Westminster Abbey.

Update vom 6. Mai, 09:47 Uhr: Gut eine Stunde nachdem die ersten Demonstranten sich versammelt haben, kam es nun zu den ersten Verhaftungen. Wie die BBC berichtet, wurde der Anführer der Anti-Monarchisten Gruppe „Republic“ verhaftet, wofür ist noch unklar. Das bestätigte die Gruppe jetzt auch via Twitter.

Update vom 6. Mai, 09:32 Uhr: Mindestens so spannend wie die Krönung von König Charles III. ist die Frage, wie sich Prinz Harry entscheiden wird: Bleibt er nach der Krönung bei seinem Vater in London oder fliegt er gleich wieder zurück zu Meghan. Bleibt Zeit für Gespräche oder wird es eine schnelle Nummer?

Update vom 6. Mai, 09:24 Uhr: Jetzt treffen auch die ersten Promigäste zur Krönung von König Charles III. und Königin Camilla ein. Nick Cave (65), Musiker, Schauspieler und Drehbuchautor, und Emma Thompson (64, unter anderem bekannt aus „Harry Potter“ oder „Eine zauberhafte Nanny“) und Lionel Richie haben schon in der Kirche Platz genommen.

Nick Cave kommt vor der Krönungszeremonie von König Charles III. und Königin Camilla in der Westminster Abbey an. © dpa/Jane Barlow

Update vom 6. Mai, 08:56 Uhr: Gut drei Stunden vor Beginn der Krönung treffen nun schon die ersten Gäste in der Westminster Abbey ein. Unter anderem Lord Mandelson und Baroness Louise Casey.

Die Gäste treffen vor der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla in der Westminster Abbey ein © dpa/Joe Giddens

Update vom 6. Mai, 08:24 Uhr: Doch natürlich sind nicht nur Royals-Fans zur Krönung gekommen. Eine kleine Gruppe vom Demonstranten versammelt sich jetzt schon am Trafalgar Square. Ein Mann schwenkt dabei eine große Fahne mit der Aufschrift „Abolish the Monarchy“ (zu Deutsch: Schafft die Monarchie ab). Sie hoffen heute im Laufe des Vormittags auf 1.500 weitere Anhänger, wie ein Demonstrant der BBC sagt.

Menschen protestieren am Tag der Krönungszeremonie von König Charles III. gegen die Monarchie, ein Mann schwenkt dabei eine große Fahne mit der Aufschrift „Abolish the Monarchy“ (zu Deutsch: Schafft die Monarchie ab). © dpa/Piroschka van de Wouw

Update vom 6. Mai, 08:07 Uhr: London macht sich bereit für die Krönung von Prinz Charles III. Die Prozessionsroute für die zahlreichen Zuschauer wurde schon um 6:00 Uhr Ortszeit geöffnet. Nun strömen immer mehr Royal-Fans ins Londoner Stadtzentrum. Auch die Angehörigen der Streitkräfte, die an der Krönungsprozession teilnehmen, sind bereits in London eingetroffen.

Vor der Krönungszeremonie von König Charles III. versammeln sich Menschen entlang der Mall in London. © dpa/Niall Carson

Abendempfang im Buckingham Palace: Charles III. begrüßt geladenen Hochadel

Update vom 5. Mai, 21:00 Uhr: Am Abend vor der Krönung geht es für König Charles III. keineswegs früh ins Bett. Im Buckingham Palace findet aktuell ein Empfang statt, bei welchem König Charles III. und die royale Familie prominente Gäste aus aller Welt begrüßen, darunter den Adel aus Spanien, Dänemark, Norwegen, Serbien oder Bhutan sowie hochrangige Politiker wie Premierminister Rashi Sunak (42).

Am Abend empfängt König Charles eine illustre Runde an prominenten Gästen, darunter Premierminister Rishi Sunak und seine Frau (l.), Mary und Frederik von Dänemark (m.) sowie Felipe VI. und Letizia von Spanien (r.) © i Images/Imago

Wegen Charles‘ Krönung: London erlebt historischen Polizeieinsatz

Update vom 5. Mai, 19:00 Uhr: In der britischen Hauptstadt werden in diesen Tagen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, die sonst ihresgleichen suchen dürften. Londons Polizeichef Mark Rowley (58) spricht vom „größten Polizeieinsatz“ in der Geschichte der Millionenmetropole, berichtet die BBC. Tatsächlich sollen Charles III. und Camilla in ständiger Gefahr schweben – doch die Einsatzkräfte tun ihr Möglichstes, um das Risiko einzudämmen.

Auf dem Dach des Buckingham Palace sind Wachposten mit hochmodernen Ferngläsern positioniert, während andere Beamte auf den Straßen Präsenz zeigen. Neben uniformierten Wachleuten werden auch Polizisten in Zivil patrouillieren. Dabei setzt man auch auf eine enge Zusammenarbeit mit dem britischen Inlandsgeheimdienst MI5. Im Zuge der Zeremonie wurden zudem weitere Überwachungskameras entlang der Route zwischen Palast und Westminster Abbey montiert.

Seitenhieb gegen Meghan? Kate trägt bei Empfang ihre Lieblingsschuhe

Update vom 5. Mai, 17:30 Uhr: Für den König stand am Tag vor seiner Krönung im Buckingham Palace noch ein Mittagessen mit politischen Vertreten des Vereinigten Königreiches an. Bei dem Staatsempfang setzte insbesondere Prinzessin Kate modische Akzente – die erinnerten nicht ganz unauffällig an Meghan Markle. Zufall oder ein ganz bewusstes Zeichen?

Stiehlt Kate hier Meghan Markle ganz bewusst die Show? © i Images/PPE/Imago

Prinz Harry bereits in London: Versöhnung mit Charles III. noch vor der Krönung?

Update vom 5. Mai, 15:30 Uhr: Wie die Daily Mail berichtet, soll inzwischen auch Prinz Harry (38) angereist sein – wie erwartet, ohne seine Frau Meghan Markle (41) und die beiden Kinder. Am Freitagmorgen sei demnach an einem VIP-Flughafen nahe Windsor Castle ein Privatjet aus dem kalifornischen Van Nuys gelandet. Der Stadtteil der Metropole Los Angeles liegt in unmittelbarer Nähe zum Wohnort (Montecito) des in Ungnade gefallenen Prinzen.

Auch Prinz Harry wird zur Krönung seines Vaters erscheinen – trotz seines Bruches mit der Königsfamilie und seiner schonungslosen Abrechnung in seiner Autobiografie „Spare“ (hier: William, Charles und Harry bei der Beerdigung der Queen) © i Images/Imago

Zudem will bild.de erfahren haben, dass Prinz Harry sich bereits im Buckingham Palace befindet. Dort soll der Bruder von Prinz William etwa gegen 13:00 Uhr am Freitagmittag eingetroffen sein, wie ein Polizist vor der königlichen Residenz bestätigt habe. Auch Charles III. befindet sich – weniger als einen Tag vor der Krönung – in seinem Londoner Amtssitz. Hinter den Palastmauern könnte demnach ein klärendes Gespräch mit seinem jüngsten Sohn anstehen, vielleicht sogar eine Aussöhnung.

Überraschung zu Charles‘ Krönung perfekt: König und Gemahlin sprechen Bahndurchsage ein

Update vom 5. Mai, 13:54 Uhr: Die Überraschung ist perfekt, wenn in Londons Bahnen die Durchsage derzeit von König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) höchstpersönlich kommen. „Meine Frau und ich wünschen Ihnen und Ihren Familien ein wunderbares Krönungswochenende“, tönt die Stimme des Königs aus den Lautsprechern.

Gefolgt von Camilla: „Wo auch immer Sie reisen, wir hoffen, Sie haben eine sichere und angenehme Reise.“ Charles III. schließt mit dem in der Londoner Underground häufig zu hörenden: „Please mind the gap“ (Bitte achten Sie auf die Lücke zwischen Zug und Bahnsteigkante).

Vorfreude auf Krönung steigt: Erste Gäste gelandet, William und Kate im Pub

Update vom 5. Mai, 12:38 Uhr: Während am Flughafen Stansted mit Japans Kronprinz Fumihito (57) und Kronprinzessin Kiko (56) bereits die ersten Gäste der Krönung gelandet sind, nehmen Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) fleißig weiter Termine wahr. Ganz volksnah ging es mit der U-Bahn-Linie Elizabeth Line in den Londoner Stadtteil Soho, wo sie das „Dog and Ducks“-Pub besuchten. Prinz William ließ es sich nicht nehmen, selbst hinter dem Tresen ein Bier zu zapfen, danach genehmigten sich William und Kate ein Schlückchen. Bilder des Tages der Krönung König Charles III. gibt es hier zu sehen.

Update vom 4. Mai, 22:40 Uhr: Diskussionen über die Kosten dämpfen allerdings die Stimmung vieler Briten. Die Krönung von König Charles III. verschlingt mehrere Millionen Pfund – Geld, das zu einem nicht unbeträchtlichen Teil aus der Tasche des Steuerzahlers kommt. Die Situation erregt Unmut: Für den Tag der Krönung ist sogar eine Gegendemonstration geplant. Man wolle allerdings keine Abläufe der Zeremonie blockieren oder stark stören, erklärte ein Sprecher.

Update vom 4. Mai, 20:00 Uhr: Etwa 2.000 Gäste sollen an der royalen Zeremonie in der Westminster Abbey teilnehmen. Zum Vergleich: Bei der Krönung von Queen Elizabeth II. (†96) hatte man noch rund 8000 Gäste empfangen. Die Gästeliste derer, die Charles‘ Krönung beiwohnen werden, ist prominent besetzt: Neben Angehörigen anderer Königshäuser sind auch hochrangige Politiker und Persönlichkeiten aus der Unterhaltungswelt geladen.

König Charles III. wird am Samstag in London gekrönt: TV-Übertragung, Zeitplan und Ablauf

Erstmeldung vom 4. Mai, 16:00 Uhr: London – Am Samstag (6. Mai) steht in Großbritannien ein geschichtsträchtiger Tag an: Charles III. (74) wird am Mittag (12:00 Uhr deutscher Zeit) gekrönt – er ist der 40. Monarch, der sich dieser Zeremonie unterzieht. Alle Infos zu TV-Übertragung, Zeitplan und Ablauf der Krönung gibt es hier im Überblick.

Zum ersten Mal seit 1937 wird mit Camilla (75) eine Königsgemahlin mitgekrönt. Den traditionsgemäßen Gottesdienst wird der Erzbischof von Canterbury, das spirituelle Oberhaupt der Church of England, in der Westminster Abbey abhalten. Seit 1066 ist die Abtei im Zentrum Londons Schauplatz jeder Krönung gewesen.