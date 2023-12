Kronprinzessin Mary fliegt nach Australien – ohne Frederik

Von: Susanne Kröber

Drucken Teilen

Kronprinzessin Mary ist nach Australien gereist, aber Kronprinz Frederik wird bald folgen, wie der dänische Königshof bestätigt. (Fotomontage) © IMAGO/PPE

Wie der dänische Hof bestätigt, ist Kronprinzessin Mary mit ihren Zwillingen Vincent und Josephine nach Australien gereist. Kommt Frederik nach?

Mehr zum Thema Ohne Frederik: Kronprinzessin Mary fliegt nach Australien

Kopenhagen – Kronprinzessin Mary lebt zwar seit mehr als 20 Jahren in Dänemark, geboren wurde die Ehefrau von Kronprinz Frederik jedoch im australischen Hobart. Jetzt ist Mary in ihre alte Heimat gereist, wie der Palast gegenüber Billed-Bladet bestätigte. Doch was sind die Pläne des Thronfolgers für die Vorweihnachtszeit?

Erfahren Sie bei 24royal.de, ob und wann Kronprinz Frederik Mary nach Australien folgt.

Alleine musste Kronprinzessin Mary nicht in den Flieger steigen, begleitet wurde sie von ihren beiden jüngsten Kindern, den Zwillingen Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (12). Prinz Christian, der kürzlich 18 Jahre alt geworden ist, muss hingegen aufgrund schulischer Verpflichtungen in Kopenhagen bleiben.