Stolze Mette-Marit strahlt auf neuen Geburtstagsfotos von Prinz Sverre Magnus

Von: Susanne Kröber

Drucken Teilen

Zum 18. Geburtstag von Prinz Sverre Magnus ließ sich fast die ganze norwegische Königsfamilie in Tracht ablichten. Nicht das einzige Geschenk für Mette-Marits jüngsten Sohn.

Oslo – Norwegens Royals haben allen Grund zu Feiern. Zum einen verlobten sich Kronprinz Haakon (50) und Kronprinzessin Mette-Marit (50) vor genau 23 Jahren am 1. Dezember 2000, zum anderen feierte ihr Sohn Prinz Sverre Magnus am 3. Dezember seinen 18. Geburtstag. Zu diesem Anlass luden König Harald V. (86) und Königin Sonja (86) zu einem offiziellen Mittagessen ins königliche Schloss ein, wo die Königin eine berührende Rede für ihren Enkel hielt.

Diese Geschenke bekam Prinz Sverre Magnus zum 18. Geburtstag: Surfbrett, Skier und Bunat statt Auto

„Magnus, ich möchte dir und den anderen 18-Jährigen in unserem Land heute etwas Wichtiges sagen: Es ist gut genug, so zu sein, wie du bist. Das Wichtigste ist, sich seiner selbst sicher zu sein und auf seine eigene Stimme zu hören. Die Fähigkeit, sich in die Situationen anderer Menschen hineinzuversetzen und ein guter Freund zu sein, ist viel wichtiger als ‚gut‘ in Dingen zu sein“, wandte sich Königin Sonja laut norwegischem Königshaus an Prinz Sverre Magnus. Zu seinem 18. Geburtstag bekam er vom Königspaar zudem einen Bunat, eine norwegische Nationaltracht.

Nachwuchs-Royals: Die nächste Generation der Königshäuser Europas steht in den Startlöchern Fotostrecke ansehen

Verzichten musste das Geburtstagskind hingegen auf ein anderes traditionelles Geschenk. Seit knapp 100 Jahren bekamen die norwegischen Royals zu ihrem 18. Geburtstag ein Auto vom königlichen norwegischen Automobilclub. 2015 beendete eine neue Schenkungsregel diese Tradition. Auch Sverre Magnus‘ große Schwester Prinzessin Ingrid Alexandra (19) hatte zur Volljährigkeit keinen fahrbaren Untersatz bekommen, wie Se og Hør berichtet. Interviewfragen musste sie allerdings beantworten – Grund genug für Ingrid Alexandra, jetzt ihren kleinen Bruder in einem Instagram-Video zu löchern.

Endlich volljährig: Prinz Sverre Magnus verrät, was er unbedingt bald machen will

So erfahren die Royal-Fans, dass Prinz Sverre Magnus‘ Lieblingsfilm „Die Verurteilten“ mit Tim Robbins (65) und Morgan Freeman (86) ist und seine Lieblingsserie „Brooklyn Nine-Nine“. Außerdem verrät der sportbegeisterte Sverre Magnus seiner Schwester, dass er unbedingt mal Fallschirmspringen möchte. „Das werde ich bald mit einem guten Freund machen. Ich muss das einfach machen“, erklärt das Geburtstagskind. Was da wohl seine Eltern sagen werden?

Prinz Sverre Magnus (im Vordergrund) feiert seinen 18. Geburtstag zusammen mit Kronprinz Haakon, Kronprinzessin Mette-Marit und Prinzessin Ingrid Alexandra (hintere Reihe von links), Königin Sonja, König Harald und Marit Tjessem (vordere Reihe von links). (Fotomontage) © picture alliance/dpa/NTB Scanpix/AP/Heiko Junge/Dusan Reljin/The Royal Court

Gerade erst wurde in einer TV-Doku enthüllt, welches Ereignis Mette-Marit in totale Panik verfallen lässt. Da dürfte ein Fallschirmsprung ihres jüngsten Sohnes garantiert auch für erhöhten Puls bei der Kronprinzessin sorgen. Bis es so weit ist, kann sich Prinz Sverre Magnus beim Skifahren und Surfen den nötigen Adrenalinkick holen. Der Palast veröffentlichte Bilder, die die Geschenke des frisch gebackenen 18-Jährigen zeigen, darunter ein neues Surfbrett und neue Skier. Verwendete Quellen: seoghoer.dk, kongehuset.no, Instagram