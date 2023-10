Rammstein kündigen Tour für 2024 an: Konzerttermine stehen offiziell fest

Von: Lukas Einkammerer, Jonas Erbas

Rammstein gehen 2024 wieder auf Tour. Das hat die Band um Till Lindemann am Dienstagmittag bekannt gegeben. Nun stehen auch die Konzerttermine fest.

Berlin – Befürchteten viele Fans dieses Jahr noch, die schweren Anschuldigungen gegen Till Lindemann (60) könnten das Ende für Rammstein bedeuten, macht die Band weiter. Im Sommer 2024 geht die Neue-Deutsche-Härte-Gruppe („Sonne“, „Engel“) erneut auf Tour durch Europa, wie sie am Dienstagmittag in den sozialen Medien bekannt gaben.

Ermittlungen gegen Till Lindemann eingestellt: Rammstein gehen 2024 wieder auf Tour

Erst diesen Sommer spielten Rammstein eine ausführliche Live-Tournee durch Europa und machten in diesem Rahmen gleich mehrmals im Münchner Olympiastadion Halt. Zeitgleich schlugen schwere Anschuldigungen gegen Till Lindemann in den Medien hohe Wellen. Nachdem die Ermittlungen gegen den Sänger jüngst eingestellt wurden, hat die Band auf Instagram für 2024 nun eine Stadion-Tour angekündigt. Der Vorverkauf für die Konzerte soll bereits am 16. Oktober auf der Website des Rock-Ensembles starten.

Update: Seit Mittwochvormittag (11. Oktober) stehen auch die Konzerttermine der „Europe Stadium Tour 2024“ fest. Diese wird die Band um Till Lindemann in zwei deutsche Städte führen (Dresden und Gelsenkirchen).

„Europe Stadium Tour 2024“ – die Termine im Überblick 11. Mai 2024: Prag – Arena Letňany

15. Mai 2024: Dresden – Rinne (Open-Air-Gelände an der Messe)

16. Mai 2024: Dresden – Rinne (Open-Air-Gelände an der Messe)

24. Mai 2024: Belgrad – Ušće Park

30. Mai 2024: Athen – (Noch nicht bekannt)

5. Juni 2024: San Sebastián – Estadio Anoeta

8. Juni 2024: Marseille – Orange Vélodrome

11. Juni 2024: Barcelona – Estadi Olímpic

15. Juni 2024: Lyon – Groupama Stadium

18. Juni 2024: Nijmegen – Goffertpark

23. Juni 2024: Dublin – RDS Arena

27. Juni 2024: Ostend – Park Nieuwe Koers

5. Juli 2024: Kopenhagen – Valbyparken

17. Juli 2024: Klagenfurt – Wörthersee Stadion

18. Juli 2024: Klagenfurt – Wörthersee Stadion

21. Juli 2024: Reggio Emilia – RCF Arena

26. Juli 2024: Gelsenkirchen – Veltins-Arena

27. Juli 2024: Gelsenkirchen – Veltins-Arena

Verwendete Quellen: rammstein.de