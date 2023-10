Verlor Mann und Kind: So geht es Kultschauspielerin Lilo Pulver heute

Lilo Pulver ist eine der bekanntesten deutschsprachigen Filmdarstellerinnen. In ihrem Leben musste die 94-Jährige einige Tiefpunkte überwinden.

Schweiz – Am 11. Oktober feierte Lilo Pulver ihren 94. Geburtstag. Die eigentlich auf den Namen Liselotte getaufte Schauspielerin gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Filmstars der Geschichte und wurde neben ihren beeindruckenden Darstellungen vor der Kamera auch durch ihr ansteckendes Lachen bekannt. In ihren Memoiren „Dem Leben ins Gesicht gelacht“, die 2017 veröffentlicht wurden, schrieb Lilo aber unter anderem auch über die tragischen Schicksalsschläge, die ihr Leben nachhaltig veränderten. Heute lebt Pulver laut „t-online“-Berichten „zurückgezogen in einer Seniorenresidenz in der Schweiz.“

Lilo Pulver musste den schrecklichen Tod ihrer Tochter verkraften

Im Laufe ihres Lebens wurde Lilo Pulver Mutter von zwei Kindern. Ihre Tochter Mélisande verlor die Kultschauspielerin im Jahr 1989 jedoch auf besonders tragische Weise. Die damals 21-Jährige stürzte vom Kirchturm des Berner Münster und erlag ihren schweren Verletzungen.

Nur drei Jahre später verstarb Pulvers Ehemann Helmut Schmid (1925–1992) an einem Herzinfarkt. Über diese Tiefpunkte schrieb Lilo in ihrer Autobiografie: „Manchmal hatte ich schon das Gefühl: Ich bin eigentlich ganz allein. Es gibt Zeiten, in denen ich mich frage, warum das so sein muss. Natürlich habe ich Tage, an denen ich nicht lache.“

Trotz der Schicksalsschläge wollte Lilo Pulver die Hoffnung nie aufgeben

Obwohl ihr Leben einige Herausforderungen für sie bereithielt, ließ Lilo Pulver sich ihren überbordenden Optimismus nie nehmen. Den privaten Tiefschlägen steht eine beeindruckende Karriere der Filmikone gegenüber.

Liselotte Pulver hat als Schauspielerin große Erfolge gefeiert, inzwischen lebt sie zurückgezogen in der Schweiz © Soeren Stache/dpa

„Es war und ist ein glückliches, ein gelungenes Leben. Ich habe fast alles erreicht, was ich erreichen wollte. Beruflich wollte ich immer die Nummer eins sein. Das ist mir einige Zeit lang gelungen", erzählt sie in ihrem Buch. Auch im Alter von 94 Jahren bleibt Lilo Pulver mit Filmhits wie „Ich denke oft an Piroschka" und „Das Wirtshaus im Spessart" weiterhin im Gedächtnis.