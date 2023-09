Kurz vor Landtagswahl: „Bergdoktor“-Star Hans Sigl warnt vor AfD

Von: Diane Kofer

„Der Bergdoktor“-Star Hans Sigl nutzt seinen Bekanntheitsstatus oft, um auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen. Jetzt warnt der Schauspieler eindringlich vor der AfD.

Bayern – Dank seiner Paraderolle in „Der Bergdoktor“ kennt Hans Sigl (54) in Fernsehdeutschland eigentlich jeder. Weil sein Herz auch für den Schlager schlägt und er zahlreiche Events moderiert, konnte der Schauspieler zudem einige Fans in der Musikbranche sammeln. Im Netz gibt Hans Sigl aber nicht nur Einblicke in sein Privatleben – er spricht auch, für ihn bedeutsame, Themen an.

„Krieg erklären“: Hans Sigl warnt eindringlich vor der AfD

Der Martin-Gruber-Darsteller spricht nicht zum ersten Mal gesellschaftlich relevante Themen öffentlich an. Das Genderverbot an Schulen beschäftigte den TV-Star zuletzt besonders – sodass er sich im Netz wütend zu Wort gemeldet hatte. Und auch jetzt ist ihm eine politische Angelegenheit wieder so wichtig, dass er auf seinem Instagram-Account darauf aufmerksam macht.

Schon in wenigen Wochen – am 8. Oktober 2023 – finden in Hessen und in Hans Sigls Wahlheimat Bayern die Landtagswahlen statt. Kurz bevor auch viele seiner Follower zum Wahlzettel greifen, schickt der 54-Jährige eine eindringliche Warnung raus. Er teilt einen Beitrag in seiner Story, der unter dem Titel „Wir müssen der AfD den Krieg erklären“ steht, und bittet seine Community darum, den kompletten Beitrag über die umstrittene Partei zu lesen.

„Der Bergdoktor“-Funfact Hans Sigl ist als Bergdoktor Dr. Martin Gruber in der ZDF-Serie kaum wegzudenken. Dabei spielte er zuerst gar keinen Arzt, sondern einen Taxifahrer. In der ersten Version von „Der Bergdoktor“, die damals noch auf Sat.1 lief, war Hans Sigl bereits in einer kleinen Nebenrolle zu sehen. In den 90ern fuhr er Dr. Thomas Burgner (Gerhart Lippert) in einem Taxi umher. Erst 2008 übernahm er seine Paraderolle in der Neuauflage. Quelle: jolie.de

Nicht immer ernst: Hans Sigl reagiert humorvoll auf Kritik an seiner Person

Obwohl er vor kritischen Themen keinen Halt macht, geht es auf Hans Sigls Social-Media-Kanälen auch ziemlich lustig zu. Videos mit Mark Keller (58) oder anderen Schauspielkollegen sind keine Seltenheit. Zuletzt sorgte der gebürtige Österreicher für Aufmerksamkeit, als er humorvoll auf fiese Nachrichten seiner Hater reagierte.

„Der Bergdoktor“-Darsteller Hans Sigl warnt seine Follower im Netz vor der AfD. © Imago/ Sven Simon/ Eibner (Fotomontage)

Auf Facebook kommentierte er Beiträge, in denen er für seine Moderationskünste bei der „Starnacht am Wörthersee" kritisiert wurde, einfach persönlich. Das Schlagerevent kostete ihn allerdings grundsätzlich einige Nerven – denn die Berichterstattung im Nachgang lief komplett schief. Weil er nach einem „Starnacht"-Artikel ziemlich sauer war, kritisierte er eine Journalistin öffentlich.