„Wahnsinniger Bullshit“: Oliver Pocher und Sandy lästern über Amiras Entfolgungs-Aktion

Amira entfolgte ihrem Ex Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden auf Instagram und sorgte damit für Schlagzeilen. Das nimmt der Comedian zum Anlass, um erneut gegen die Moderatorin zu schießen.

Update vom 10. November: Seit einige Wochen lässt Oliver Pocher (45) kein gutes Haar mehr an seiner Ex Amira (31). Selbst im gemeinsamen Podcast ersetzte der Comedian sie durch seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40). In der neuesten Folge kamen die beiden darauf zu sprechen, dass Amira sie zuletzt auf Instagram entfolgt hat – und haben dazu eine klare Meinung.

Amira entfolgt Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden: Er findet es „lächerlich“

Für Sandy sei Amiras Aktion eine „irrationale Entscheidung“ gewesen. „Wenn Emotionen im Spiel sind (...) kann das schon mal passieren“, meint sie in „Die Pochers! Frisch recyclet“. Härter geht Olli mit ihr ins Gericht. „Es ist so ein wahnsinniger Bullshit, sich da zu entfolgen. Das Einzige, was noch fehlt, ist das Profil auf privat stellen“, wettert er. Für ihn sei das Ganze „lächerlich“. „In dem Podcast haben wir uns immer wahnsinnig über diese Trennungsgeschichten lustig gemacht, wenn dann die Leute sich gegenseitig entfolgen und immer diese üblichen Sachen. Ich lösch jetzt alle Bilder von ihm und dann entfolge ich ihm“, erinnert er sich.

Amira entfolgte ihren Ex Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden auf Instagram und sorgte damit für Schlagzeilen. Im Podcast nimmt der Comedian das zum Anlass, um erneut gegen die Moderatorin zu schießen. © IMAGO / Spöttel Picture & IMAGO / Future Image & IMAGO / Future Image

Vor allem, dass Amira damit für neue Schlagzeilen gesorgt hat, ist Oliver Pocher ein Dorn im Auge. „Sie kann mich ja scheiße finden, sie kann dich scheiße finden, […] aber mach das doch in drei Monaten, wenn es keiner mitbekommt. Dann ist es auch keine große Geschichte mehr“, kritisiert der 45-Jährige.

Erstmeldung vom 7. November: Köln - Dass das Ehe-Aus von Oliver (45) und Amira Pocher (31) einmal so böse enden würde, hätte wohl niemand gedacht. Mitte August gab das Promi-Paar im gemeinsamen Podcast „Die Pochers“ bekannt, getrennte Wege zu gehen. Sowohl privat als auch beruflich wollten die Stars eine Einheit bleiben. „Wir werden ja – hoffentlich kriegen wir das hin – weiter ein Team sein und sind halt jetzt weiterhin für euch als Podcast-Paar da“, versicherte Amira den Hörern damals.

Amira Pocher kündigt Alessandra Meyer-Wölden virtuell die Freundschaft

Vor rund zwei Wochen verkündete Oliver Pocher dann das Aus des gemeinsamen Projekts und hatte sogar direkt Ersatz parat. Die Nachbesetzung ist niemand geringeres als seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (40). Mit dem Model leitet der TV-Star ab sofort den Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“. Ein Schlag ins Gesicht für Amira, die schließlich eng mit Meyer-Wölden befreundet war. Die beiden Frauen fuhren sogar gemeinsamen in den Urlaub und legten großen Wert darauf, viel Zeit im Kreise ihrer Patchworkfamilie zu verbringen.

Nun hat Amira Pocher Konsequenzen gezogen: Die ehemalige „Let’s Dance“-Kandidatin ist ihrer ehemaligen BFF bei Instagram entfolgt. Offenbar will sie in ihrem Feed keine Updates mehr von der 40-Jährigen sehen. Kurz nach der Trennung war Amira bereits ihrem Noch-Ehemann entfolgt.

Alessandra Meyer-Wölden will Amira Pocher nicht „schlecht machen“

Dabei hatte sich Alessandra Meyer-Wölden bemüht, in der Podcast-Folge neutral zu bleiben. Sie habe Amira im Vorfeld versichert, „dass ich nicht gegen sie schießen möchte, dass es überhaupt nicht meine Absicht ist, irgendjemanden schlecht zu machen“. Trotzdem scheint sie es sich nun mit der Österreicherin verscherzt zu haben.

Die Ehe von Oliver und Amira Pocher ist Geschichte - ihr Podcast ebenfalls. Nun scheint sich die Moderatorin an Sandy Meyer-Wölden, die sie bei „Die Pochers“ ersetzt, zu rächen. © IMAGO / Panama Pictures & IMAGO / APress

Die angespannte Situation scheint für keinen der Beteiligten einfach zu sein. Im Podcast mit Oliver Pocher brach Sandy Meyer-Wölden sogar in Tränen aus. Verwendete Quellen: Instagram/ amirapocher, Instagram/ oliverpocher, „Die Pochers! Frisch recycelt“