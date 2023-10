Charlène, Letizia, Victoria: Royale Ladys in Leder-Laune

Von: Susanne Kröber

Teilen

Während Kate Middleton Leder (noch) zurückhaltend einsetzt, greifen andere royale Hochkaräter liebend gern zu Outfits aus dem nachhaltigen Material. Dabei muss es nicht immer die schwarze Lederjacke sein.

1 / 8 Dass Königin Letizia von Spanien für moderne Monarchie steht, spiegelt sich auch in ihren Outfits. Keine andere Regentin setzt so oft auf Leder wie Letizia. Ob Kleid, Zweiteiler oder Rock, ob schwarz oder rot – Letizia sorgt für Abwechslung in der Welt des Hochadels. (Fotomontage) © IMAGO/alterphotos/STAR-MEDIA/Future Image International

2 / 8 Der Bleistiftrock von Boss hat es nicht nur Königin Letizia angetan, auch Meghan Markle besitzt das schicke Lederteil gleich in mehreren Ausführungen. Egal ob in Rot oder Grün, Meghan setzt mit dem Monochrom-Look modische Maßstäbe. (Fotomontage) © IMAGO/PA Images/i Images

3 / 8 Monochrom kann auch Königin Máxima der Niederlande. Die weinrote Leder-Culotte kombiniert sie stilsicher mit einer ebenfalls weinroten Pünktchen-Bluse. Ihr schwarzes Lederkleid (rechts) war den Kritikern 2012 allerdings zu wild, damals war Máxima allerdings auch noch nicht Königin. (Fotomontage) © IMAGO/ANP/picture alliance / dpa | Ilvy Njiokiktji

4 / 8 Charlène von Monaco ist bekannt für ihr Modegespür, das sie auch beim Thema Leder nicht verlässt. In schwarzes Lederleggings zum schulterfreien Oberteil beweist die ehemalige Profi-Schwimmerin Model-Qualitäten, aber auch die Kombination Lederjacke und schwarzes Spitzenkleid rockt. (Fotomontage) © IMAGO/Runway Manhattan/ABACAPRESS

5 / 8 Schwedens Kronprinzessin Victoria, hier mit Ehemann Prinz Daniel, zeigt, dass sich ihr klassischer Stil bestens mit der Lederoptik verträgt. Zu schwarzem Lederrock und Lederstiefeln trägt Schwedens zukünftige Königin einen kurzärmeligen weißen Strickpullover, der den Look gekonnt entschärft. © IMAGO/TT

6 / 8 Königin Rania von Jordanien gilt als enge Freundin von Königin Letizia – und teilt deren Vorliebe für Lederröcke. Die hochgeschlossene Bluse adelt den Look. © IMAGO/PPE

7 / 8 Die Liebe zum Leder liegt in der Familie. Während Sarah Ferguson (links) auch mal im Kunstleder-Komplettlook für die Fotografen posiert, greifen ihre Töchter Prinzessin Beatrice (rechts) und Prinzessin Eugenie gerne zur rockigen Lederjacke. (Fotomontage) © IMAGO/Cover-Images/Future Image International

8 / 8 Bei einem Besuch in Pakistan an der Seite von Prinz William trug Kate Middleton eine Lederweste (links), Lederhandschuhe erfreuen sich zudem bei der Princess of Wales großer Beliebtheit. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Samir Hussein/IMAGO/Allstar

Ob Leder oder Lederimitat – der Look ist schwer angesagt, sobald die Sommergarderobe bei sinkenden Temperaturen im Schrank verstaut wird. Fernab vom Biker-Image erfreut sich Leder auch in Adelskreisen großer Beliebtheit. Spaniens Königin Letizia (51) zeigt sich regelmäßig in Lederhose oder -rock, aber auch Charlène von Monaco (45), Meghan Markle (42) oder Kronprinzessin Victoria von Schweden (46) haben in der Vergangenheit bereits bewiesen, wie gut ihnen Leder steht.