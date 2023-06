„Leicht geschockt“: Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi ist schon wieder schwanger

Von: Volker Reinert

Bushido wird wieder Vater. Das gab der Rapper am Mittwoch (28. Juni) auf Instagram bekannt. Mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi erwartet Anis Mohamed Youssef Ferchichi, so Bushidos Geburtsname, sein achtes gemeinsames Kind. Seine Ehefrau hat aus einer früheren Beziehung einen Sohn.

Berlin - Freudige Nachrichten aus dem Hause Ferchichi. Bushido (44) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (41), die jüngere Schwester der Sängerin Sarah Connor (43), erwarten wieder ein Baby. Das gab das Ehepaar auf Instagram bekannt.

Bushido und Anna-Maria: Kind Nummer 9 ist unterwegs

Bushido verkündete die freudige Botschaft mit den Worten: „Ich bin einfach sprachlos und so gesegnet. Wenn man denkt, das Leben kann nicht besser werden, kommt so eine Nachricht. Ich liebe Dich über alles.“ Auf dem geposteten Bild sieht man, wie seine Ehefrau einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält.

Für Bushido und Anna-Maria ist es das achte gemeinsame Kind. Die 41-Jährige brachte einen Sohn, mit Ex-Fußballspieler Pekka Lagerblom (40), in die Ehe. Zeit für Zweisamkeit bleibt da nicht so oft, wie das Ehepaar Ferchichi verraten hat.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi: Ihre Kinder Seit 2011 ist der Rapper mit Anna-Maria Ferchichi zusammen. Das Paar heiratete im Mai 2012. Aus einer früheren Ehe hat Anna-Maria Ferchichi einen Sohn. Im Juli 2012 wurde die erste gemeinsame Tochter geboren. Im November 2013 bekamen sie Zwillinge, einen Jungen und ein Mädchen. Im Jahr 2015 kam ein weiterer Sohn zur Welt. Im November 2021 wurden Bushido und seine Frau Eltern von Drillingsmädchen, womit Bushido bislang Vater von acht Kindern (sieben davon leiblich) ist.

„Leicht geschockt“: Anna-Maria Ferchichi äußert sich auf Instagram

Ferchichi gab ein Update zum Schwangerschaftstest und, dass dieser ein „absoluter Zufall gewesen“ sei. So ist am Abend eine Freundin von ihr zu Besuch gewesen, die ihre Periode nicht mehr bekommen hatte. Die Frau von Bushido hat ihr daraufhin zu einem Schwangerschaftstest geraten. Abends ist Ferchichi im Bett aufgefallen, dass sie „auch schon zwei Wochen zu spät“ ist.

Kind Nummer 9 ist unterwegs: Rapper Bushido und seine Ehefrau verkündeten auf Instagram die erneute Schwangerschaft Anna-Marias. © Instagram/ bush1do & Instagram/ anna_maria_ferchichi

Ferchichi weiter: „Ich weiß nicht warum, aber dann habe ich auch einen Schwangerschaftstest gemacht und dann ist der positiv, und zwar sofort.“ Im Übrigen war der Schwangerschaftstest ihrer Freundin auch positiv. „Einfach beide schwanger“, so die Bald-Neunfach-Mama. „Wir waren beide leicht geschockt und es ist noch früh darüber zu reden, da kann alles passieren, aber ich wollte euch auch nur sagen ‚Ich bin völlig ok damit‘, ich habe acht gesunde Kinder, Gott sei Dank. Alles was kommt, ob es gut geht oder nicht gut geht, wir gehen damit immer gut um“, erzählte Anna-Maria Ferchichi in ihrer Instagram-Story weiter. Ein neues zu Hause haben Bushido und seine Frau indes erst kürzlich bezogen. Verwendete Quellen: Instagram/ bush1do, Instagram/ anna_maria_ferchichi