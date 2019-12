Star posiert auf Skipiste - und das große Loch im Badeanzug (!) ist nur das Zweitverstörendste

Eine Bekanntheit posiert in einem Badeanzug (!) mit Riesen-Loch auf der Skipiste. Doch das Outfit ist nur das Zweitverstörendste.

Influencerin Lele Pons hat sich für ein Schnee-Shooting auf die Piste begeben.

hat sich für ein Schnee-Shooting auf die Piste begeben. Ihr Outfit: ein Badeanzug mit Riesen-Loch

mit Riesen-Loch Doch Nutzer bemerken noch etwas Verstörenderes.

Los Angeles - Was ist wohl ein geeignetes Outfit, um mit Skiern auf die Piste zu gehen? Da sind die Wintersport-Fans unterschiedlicher Ansicht. Keine zwei Meinungen gibt es aber, was NICHT geeignete Kleidung ist: ein Badeanzug mit Riesen-Loch um die Oberweite.

Lele Pons ist‘s egal. Beziehungsweise weiß es die 23-Jährige sogar. „Skifahren mit einem Bikini“, schreibt sie zu einer Fotoserie (die anderen Bilder können Sie durch Wischen oder Klick auf die Pfeile bewundern) mit lachedem Emoji. „Mir ist jetzt so kalt.“ Aber natürlich ist es ihr Job, im Gespräch zu bleiben. Lele Pons ist eine Influencerin, die aus Venezuela stammt und dann in die USA übersiedelte. Mit ihren Webvideos wurde sie zum Mega-Star, zählt heute bemerkenswerte 37,9 Millionen Follower bei Instagram.

Lele Pons posiert im Bikini mit Riesen-Loch auf Skipiste

2,6 Millionen Likes sammelten die Pisten-Fotos aus dem „Snow Valley“ in den ersten drei Tagen bei Instagram. Und natürlich neben begeisterten Reaktionen auch ein bisschen Spott. Den dürfte sie aushalten, denn dass ihr Outfit unangemessen und ein bisschen affig ist, weiß Lele Pons ja offenbar. „Wie kannst du bei den ersten beiden Bildern so ernst bleiben?“, heißt es in den Reaktionen. Andere drücken allgemeine Verwunderung bis Sorge aus: „Was zum“ und „Geht‘s dir gut“, heißt es da.

Der Anblick gefällt jedenfalls vielen. „So heiß, du schmilzst das ganze Eis“, lautet eines der charmantesten Komplimente. Sogar von Paris Hilton höchstpersönlich gibt es zwei Flammen-Emojis.

Lele Pons: User vermuten Photoshop-Fail

Und dann gibt es noch Leute, die GANZ genau hingeschaut haben. Denn beim zweiten Foto fiel einem Reddit-Nutzer etwas auf, das er prompt dort zur Diskussion frei gegeben hat: Bei ihrem linken Bein scheint Lele Pons bei der Photoshop-Nachbearbeitung was schief gelaufen zu sein. „Das ist ein Frost-‚Biss‘“, fotzelt einer. „Sieht aus, als ob jemand ihr Bein gegessen hätte.“

Und einer fasst das Ganze dann doch treffend zusammen. „Da ist was mit ihrem Fuß? DA IST WAS DAMIT, EINEN BADEANZUG IM SCHNEE ZU TRAGEN.“

Auch eine deutsche Influencerin sorgt mit einem Schnee-Foto für Diskussionen. Sie kommt direkt aus der Sauna. Und Julia Rose hat derweil wohl Instagram den Kampf angesagt. Patricia Blanco verblüffte mit einem Bikini-Foto all ihre Fans: „Da hat mein Chirurg wohl geschlafen“, schrieb sie unter ihr eigenes Bild und machte auf ein Detail an ihr aufmerksam.

