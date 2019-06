Lena Gercke: Model dreht heißes Video - dann folgt der Schock

Lena Gercke hat ein heißes Video für ihre Mode-Kollektion gedreht. Plötzlich kommt es zum Schock. Ein Balance-Akt wird dem Model und GNTM-Star zum Verhängnis.

Lena Gercke teilte bei Instagram ein Video vom Dreh für ihre neue Mode-Kollektion

Dabei erlebt das Model einen echten Schock-Moment

Beim Balancieren verliert GNTM-Star Lena Gercke Model plötzlich das Gleichgewicht

Lena Gercke - das für ihre Fans so perfekte Model. Fast mühelos zog sie in der ersten Staffel von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) ins Finale, ließ auch dort keine Zweifel an ihrer Souveränität aufkommen.

Mittlerweile ist Lena Gercke auch eine gefragte Moderatorin bei ProSieben, darf dort unter anderem "The Voice of Germany" moderieren. Bei "Das große Ding" saß das Model in bisher beiden Staffeln in der Jury.

Lena Gercke: Wird Model Nachfolgerin von Heidi Klum bei GNTM?

Eine Allzweckwaffe - auch beim Modeln. Sowohl auf dem Laufsteg als auch für Fotoshootings ist Lena Gercke gut gebucht. Auch wenn die erste Staffel mit ihr schon dreizehn Jahre her ist, ist Lena Gercke für die meisten Fans von GNTM die Kandidatin schlechthin. Schon lange halten sich die Spekulationen hartnäckig, dass Lena Gercke eines Tages Heidi Klum bei GNTM ablösen wird.

Allerdings muss sie darauf noch eine Weile warten. Erst kürzlich verlängerte Heidi Klum ihren Vertrag um weitere sechs Staffeln. Die Model-Mama hat also nicht vor, ihren GNTM-Thron so schnell abzugeben.

Lena Gercke: Schock für GNTM-Star bei Videodreh

Das Video, "Teil 2 des Shootings" wie das Model bei Instagram mitteilt, deutet bereits im Zeitraffer ganz zu Beginn an, dass Lena Gercke nur knapp einem Unglück entkommen ist. Für den Dreh schlüpfte die Blondine selbstverständlich auch in knappere Outfits. Alles schien gut zu laufen, Lena Gercke lachte viel am Set, hatte jede Menge Spaß. Freund Dustin Schöne war natürlich auch mit dabei. Er ist ja schließlich Regisseur und Inhaber einer Produktionsfirma für TV-Spots, Image-Filme, 3D-Animationen und Musikvideos. Also genau sein Gebiet, so ein Videodreh.

Lena Gercke: Pfeiler werden Model aus GNTM zum Verhängnis

Für den Dreh sollte Lena Gercke schließlich mit Blumen in der linken Hand über Pfeiler balancieren. Der Kameramann ganz lässig: "Nächstes Jahr machst du bei Ninja Warrior mit." Ninja Warrior ist eine actiongeladene TV-Show bei RTL. Die Kandidaten oder auch Athleten kämpfen im nach eigener Aussage des Senders härtesten TV-Hindernisparcours um den Sieg.

Ob Lena Gercke an der Show wirklich teilnehmen sollte? Nach dieser Szene besser nicht. Denn das Model erlebte einen echten Schreck-Moment. Ab Minute 2:48 begann Lena Gercke mit dem Balance-Akt. Während sie Pfeiler eins und zwei locker nahm, kam es bei Nummer drei zum großen Schock - für Lena Gercke und das Kamerateam.

Lena Gercke: Model balanciert in Video und stürzt beinahe auf den Asphalt

Das Model verlor plötzlich das Gleichgewicht, erwischte den Pfeiler nicht sauber. Beinahe wäre Lena Gercke auf den Asphalt geknallt. Gerade noch so konnte sie sich mit dem rechten Fuß abfangen. "Wow, sch****, da kann man sich verletzen", rief sie in die Kamera.

Sie wusste gar nicht, ob sie nach dem Schock lachen oder weinen sollte. Entschied sich aber dann doch lieber für das Lachen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätte sie den Sturz nicht abfangen können.

Lena Gercke: Fans feiern das Model für Video bei Instagram

Die Fans von Lena Gercke nehmen ihr diesen Fauxpas natürlich nicht übel. Sie sind überaus begeistert von dem Videomaterial, das der GNTM-Star bei Instagram geteilt hat. Einblicke, die ihre Fans nur zu gerne häufiger haben würden. "Mega cooles Video, super Team hast du da. Da kann man doch super arbeiten. War interessant, gerne öfter Lena", schreibt ein Follower zu dem Instagram-Post. "Man sieht die Menge der Arbeit. Du hast ein tolles Team. Gute Stimmung. Danke für die Einblicke in deine Arbeit", hinterlässt ein anderer Fan.

Die Begeisterung nimmt bei den Fans kein Ende: "Ach Lena, du bist so schön. Du könntest einen Sack tragen und würdest immer noch schön und sexy ausschauen."

Lena Gercke: Fans macht Anspielung auf GNTM-Nachfolge von Heidi Klum

Zu guter Letzt wird auch wieder auf ihre Vergangenheit bei "Germany's Next Topdmodel" angespielt. "Lena, du bist für mich die Nachfolgerin von der Heidi. Finde dich echt klasse, mach weiter so."

Das ist es wieder, das Gerücht um Heidi Klum. Denn für die Fans ist Lena Gercke einfach perfekt - auch wenn ihre Einlage im Video sie gleichzeitig menschlich erscheinen lässt.

