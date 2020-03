Lena Meyer-Landrut im knappen Bikini - Fans von freizügigem Anblick begeistert „Killer Body“ 

Oberflächlich betrachtet könnte Lena Meyer-Landruts neuer Post aus einem Bademoden-Katalog stammen, eigentlich versteckt sich dahinter aber eine ernste Botschaft.

Lena Meyer-Landrut präsentiert sich zur Freude ihrer Follower auf Instagram recht freizügig.

präsentiert sich zur Freude ihrer Follower auf Instagram recht freizügig. Auch auf ihrem aktuellen Post sitzt sie im Bikini auf einer Palme.

Die Aufnahme hat allerdings einen ernsthaften Hintergrund.

Weißer Strand, blaues Meer, grüne Palmen und ein rosafarbener Bikini - Lena Meyer-Landruts Post mag auf den ersten Blick wohl eher wie eine Werbeaufnahme aus einem Urlaubs- oder Bademodenkatalog anmuten - so perfekt inszeniert wie er wirkt. Im Grunde allerdings ist es alles andere als jene oberflächliche Perfektion, welche die Sängerin mit ihrem Foto transportieren will. Stattdessen verstecken sich dahinter ein durchaus ernsthafter Hintergrund und eine genauso ernst gemeinte Botschaft, wie sie Lena mit ihrem Bild überbringen will.

Lena grüßt auf Instagram zum Weltfrauentag

Der achte März soll ein besonderes Datum für die Damen der Welt darstellen, denn da wird alljährlich der Internationale Frauentag gefeiert. Ein Anlass, den auch Lena Meyer-Landrut zum Grund nimmt, um ihren Fans ihren sommerlichen Gruß zu schicken.

„Fröhlichen Internationalen Frauentag“ wünscht Lena den Usern auf Instagram und fordert sie auf, sich selbst zu umarmen. Außerdem schickt sie ihren Anhängern noch „Sonne und Liebe“. Letztere freuen sich aber nicht nur jene „summer vibes“, wie sie Lena mit ihrem Post verschickt, sondern auch über die „atemberaubende Aussicht“ - wobei unklar ist, ob damit die idyllische Urlaubs-Kulisse gemeint ist oder in erster Linie doch Lenas „Killer Body“. So freuen sich die User nicht nur über Lenas „hübsches Bild“ beziehungsweise ihr „traumhaft schönes Foto“, das sie zugleich „echt wow“ finden, sondern auch über dessen Motiv: „Bist ne ganz super dolle perfekte hübsche kleine süße Maus so wie du bist!“

Lena Meyer-Landrut: Männer und Frauen freuen sich über Lenas Frauentags-Post

Doch auch wenn die Frauen der Welt alljährlich am achten März einen Grund zum Feiern haben sollten, erreicht Lena mit ihrem Post sowohl ihre weiblichen, als auch ihre männlichen Fans. So schicken ihr ihre Follower nicht nur ebenfalls „alles Gute zum Frauentag“, sondern halten die Musikerin selbst für „eine der schönsten Frauen der Welt“ oder, wie es manche ein wenig prägnanter ausdrücken, einfach ein „Geschoss“.

Lena Meyer-Landrut sitzt am Strand auf der Palme - und die Fans wollen mehr

Beim Anblick von diesem „Geschoss“ kommt den Fans aber auch gleich ein neuer Gedanke, denn nach Lenas Bild erhoffen sie sich gleich schon mehr: „Wann gibt es einen Fotokalender?“, fragen die Fans schon ganz erwartungsvoll. Genug Material dafür hätte Lena im Grunde ja tatsächlich bereits, denn sie zeigt sich auf ihrem Instagram-Account regelmäßig von ihrer Schokoladenseite. So kursierte im Netz vor einiger Zeit ein extraheißes Foto der Sängerin und sie wühlte ihre Fans auch mit Bildern aus dem Fahrstuhl auf. Gänzlich bekleidet, aber trotzdem nicht weniger süß, postete sich Lena zuletzt aus dem Winter-Wunderland.

