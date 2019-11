Lena Meyer-Landrut zeigt auf Selfie viel Haut - extrem intime Foto-Perspektive

Lena Meyer-Landrut genießt ein Wellness-Urlaub in einem Hotel in Oberbayern. Auf einem Selfie zeigt sie jede Menge Haut.

Update vom 27. Oktober 2019: Lena genießt ihr Wellness-Wochenende - und ihre Fans kommen in den Genuss besonderer Fotos. Die Sängerin postete ein Selfie aus dem Bett in ihrer Instagram-Story. Zu bestaunen war bei diesem Selbstporträt nicht das hübsche Gesicht der Eurovisions-Siegerin, dafür aber die nicht minder attraktiven Beine und ihr flacher, durchtrainierter Bauch, den sie ihren Instagram-Followern gerne auch mal anzüglich präsentiert. Einzig ein Slip bedeckt bei diesem Bild den Körper im Sichtbereich des Fotos - und sorgt dafür, dass Instagram dieses intime Foto überhaupt durchgewinkt hat.

Im Hintergrund sind noch weitere entblößte Frauenbeine zu sehen - mutmaßlich von einer Freundin von Lena Meyer-Landrut. Dazu postete sie als Foto-Untertitel: „U can find me at the spa“ - „Du findest mich im Spa“. Dieser Einladung würde wohl mancher Fan nur allzu gerne folgen ...

Video: Lena Meyer-Landrut räkelt sich auf dem Bett in lasziver Pose

Lena Meyer-Landrut besuchte auch den Wallberg am Tegernsee - gut getarnt.

Lena Meyer-Landrut geht in Oberbayern wandern und kommt außer Atem

Update von 19.05 Uhr: Lena Meyer-Landrut, die kürzlich von Männern in einer Schmuddel-Kategorie auf Platz eins gewählt wurde, war nicht nur für Wellness in Oberbayern - sondern auch zum Wandern. Stolz und etwas außer Puste ließ die Sängerin ihre Follower an ihrer Wanderung teilhaben. Sichtlich begeistert kommentierte sie die Aussicht und schrieb dazu: „Hahah und voll außer Atem“. Kurz darauf verkündete sie stolz „we made it“. Der Ausflug in die bayerischen Berge scheint Lena Spaß gemacht zu haben, zumindest lädt sie kurz darauf ein Foto hoch mit den Worten „pretty happy“ (ziemlich glücklich).

Lena Meyer-Landrut entspannt indiskret in Wellness-Hotel in Oberbayern - und wird plötzlich fotografiert

Rottach-Egern - Auch ein A-Promi braucht mal Erholung. Deswegen ist es nur verständlich, dass Lena Meyer-Landrut (28) sich übers Wochenende zurückgezogen hat. Um ein bisschen Kraft zu tanken.

Doch so ein Star kann halt nicht aus seiner Haut. Statt das Ganze maximal diskret zu machen, teilte Lena Meyer-Landrut am Samstag (26.10.) ihren drei Millionen Instagram-Abonnenten mit, dass sie auf Wellness-Trip ist. Sie nennt es „Reisegruppe Spa“. Und verrät, dass sie mit drei ihrer Freunde dort ist: Anna, Bella und André. Zudem zeigt Lena Meyer-Landrut sich und ihre Begleiter beim Käsefondue und im Fitnessraum.

Lena Meyer-Landrut entspannt am Tegernsee

Jener André Feulner verrät auch, in welchem Hotel sie sich befinden. In einem Spa-Ressort am Tegernsee in Oberbayern. Offensichtlich hat er den Trip ins Leben gerufen. Und zwar nicht nur für Lena & Co. Denn auch die Instagrammerin Xenia Adonts (1,4 Millionen Follower) filmt ihren Aufenthalt in dem Hotel und dankt Feulner für die Organisation. Einige andere Insta-Größen posteten auch was aus dem Ressort. Vielleicht eine Art Entspannungswochenende für diverse Stars und Influencer(innen)?

Lena Meyer-Landrut beim Yoga abgelichtet

Der bekannteste Star unter allen dürfte aber Lena Meyer-Landrut sein. Und sie genießt nicht nur die Bergluft, sondern auch die Annehmlichkeiten des Hotels. Einmal wurde sie sogar plötzlich von einem anderen fotografiert. Andrea Redolfi, nach eigenen Angaben „Communications Manager“, knipste sie beim Yoga. Zumindest sieht es aus wie Lena Meyer-Landrut - und als ob sie nichts davon mitbekommen hat.

+ Das ist doch Lena Meyer-Landrut (l.) beim Yoga, oder? © Screenshot Andrea Redolfi

Sie dürfte es gelassen hinnehmen. Wer von so vielen Influencern umringt ist, der sollte eh jeden Moment damit rechnen, in irgendeiner Instagram-Story zu landen. Wäre das Ganze in der Hotel-Sauna passiert, wäre es eventuell schon etwas kritischer ...

Lena Meyer-Landrut hat sich vor einigen Wochen ohne Hose auf einem Pferd gezeigt. Und im Hotel auch mal leicht bekleidet im Badezimmer-Spiegel. Lena Meyer-Landrut scheint Instagram zu lieben - täglich postete sie neue Fotos. Ein TV-Star postete ein Foto - und empörte damit die Fans.

