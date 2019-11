Durchsichtig-Lena beim Bambi: Weitere Fotos aufgetaucht, die einen Verdacht nahelegen

Lena Meyer-Landrut trug ein glitzerndes Spitzenkleid auf dem roten Teppich der Bambi-Gala 2019. Doch im Scheinwerferlicht wurde es total durchsichtig. Ob ihr das bewusst war? Neue Fotos legen einen Verdacht nahe.

Lena Meyer-Landrut war am Donnerstagabend bei der Bambi-Gala zu Gast.

Sie hoffte auf den Publikumspreis. Doch leider ging die hübsche Sängerin leer aus.

Lena Meyer-Landrut zog auf dem roten Teppich mit ihrem gewagten Outfit alle Blicke auf sich - neue Fotos legen jetzt einen Verdacht nahe.

Update vom 25. November 2019: Nach Lena Meyer-Landruts gewagtem Outfit bei der Bambi-Verleihung war anfangs noch fraglich, ob der Sängerin bewusst war, wie durchsichtig ihr Kleid wirkte. Vor allem im Blitzlichtgewitter gab die weiße Robe der ESC-Gewinnerin tiefe Einblicke. Nach den neuen Fotos, die unter anderem auf dem Instagram-Account ihres Hair- und Makeup-Stylisten Philipp Verheyen aufgetaucht sind, scheint diese Frage aber klar beantwortet zu sein.

„Final Check“, also letzte Kontrolle, hat Verheyen zu einem Foto von Lena bei einem finalen Blick in den Spiegel in besagtem Kleid geschrieben. Und dieser Schnappschuss legt eine Vermutung nahe: Denn darauf ist deutlich zu sehen, wie transparent das Kleid, unter dem die Sängerin übrigens keinen BH trug, auch schon hinter den Kulissen wirkte. Lena Meyer-Landrut hat sich offenbar ganz bewusst für das durchsichtige Outfit entschieden, das nur wenig Raum für Phantasie ließ.

+ Bei der Bambi Verleihung 2019 trug Lena Meyer-Landrut ein Kleid - ob ihr klar war, dass es im Scheinwerferlicht durchsichtig wird? © dpa / Jens Kalaene

Bambi 2019: Lena Meyer-Landrut mit Kleider-Lapsus? Sieht ziemlich durchsichtig aus

Update vom 22. November 2019: Einen absoluten Wow-Auftritt legte Lena Meyer-Landrut am Donnerstagabend bei der Bambi-Verleihung hin. Schon im Vorhinein hatte die Sängerin auf Instagram ihre Outfits beworben. Weiß und viel Glitzer. Ein Traum für jeden Glitzer-Fan. Doch ob Lena auch klar war, dass ihre weiße Robe auf dem roten Teppich durchsichtig war? Denn die Sängerin trug keinen BH, und unter dem Blitzlichtgewitter der Fotografen war wohl mehr sichtbar als gewollt.

Das beschäftigte sie wohl danach weniger. Denn in ihrer Instagram-Story zeigte sie sich vielmehr traurig, dass nicht sie den Publikumspreis gewann, sondern Max Giesinger. „Heute ist der Tag, an dem ich den Bambi nicht gewonnen habe“, sagte sie mit piepsiger, durch den Filter verzerrter Stimme. Ganz ernst schien sie die Betrübtheit jedoch nicht zu meinen. Denn scheinbar gespielt stockend gratulierte sie im Anschluss dem Gewinner Max Giesinger. Ein Dank an ihre Fans, die für sie gestimmt hatten, durfte natürlich auch nicht fehlen.

+ Lena Meyer-Landrut wirkte nach der Bambi-Verleihung in ihrer Instagram-Story betrübt. © Screenshot Instagram

Joachim Löw wurde beim Bambi mehrfach zusammen mit seiner Nebensitzerin eingeblendet - das gab Rätsel auf.

Bambi 2019: Lena Meyer-Landrut trägt Wow-Kleid

Update vom 21. November 2019, 20.09 Uhr: Ups! Ob Lena Meyer-Landrut (28) das beabsichtigt hatte? Die Sängerin zeigte sich auf dem roten Teppich der Bambi-Verleihung 2019 in einer traumhaften weißen Robe mit Glitzer-Applikationen. Doch im Blitzlichtgewitter der Fotografen blitzte plötzlich was durch!

Für die Fotografen und die anderen Stars war ganz klar zu sehen: Lena Meyer-Landrut trug keinen BH drunter! Ob das der ESC-Gewinnerin im Vorhinein klar war?

+ Eine bezaubernde weiße Robe trug Lena Meyer-Landrut auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung. Zuvor hatte sie ihren Fans ein ganz anderes Kleid angekündigt. © AFP / CHRISTOF STACHE

Bambi 2019: Lena überrascht mit zwei Outfits

Wenn man Lena Meyer-Landruts Instagram-Story ansieht, wird deutlich, dass sie zuvor bei der Bambi-Generalprobe ein anderes Outfit trug - eine weiße Kombination aus Glitzeroberteil und Hose (siehe unsere Meldung unten). Sie sagte dazu: „Ich habe schon meine Klamotte an“. Hat sich Lena also spontan umentschieden? Ist ihr deswegen nicht aufgefallen, dass da was durchblitzt? Oder wollte sie vielleicht absichtlich für einen Überraschungsmoment sorgen? Nichts der gleichen!

Denn als die Nominierte in der Kategorie „Publikumsliebling“ ihren Hit „Thank you“ performte, trug sie plötzlich das zweite Outfit des Abends: die Hosen-Oberteil-Kombination.

+ Lena Meyer-Landrut performte auf der Bambi-Bühne in einem weiteren atemberaubenden Outfit - ebenfalls ganz in Weiß. © Screenshot daserste.de

Nicht nur Lena trug übrigens ein gewagtes Outfit beim Bambi 2019 - auch Sarah Connor ließ tief blicken.

Lena Meyer-Landrut zeigt vorab Kleid für Bambi-Gala - Als sie Arm hebt, folgt Überraschung

Update vom 21. November 2019 16.35 Uhr: Ihre Fans waren höchst gespannt, wie das Kleid von Lena Meyer-Landrut zur großen Bambi-Gala aussehen würde. Dieses Geheimnis hat sie nun via Instagram-Story gelüftet. Denn sie zeigte sich darin unmittelbar nach der Generalprobe für das Live-Event in Baden-Baden. „Ich habe schon meine Klamotte an.“ Das Outfit ist Spektakel pur! Hell mit weißen Glitzern, dazu schulterfrei.

+ Einer Gala würdig: das Bambi-Kleid von Lena Meyer-Landrut. © Screenshot

Nicht nur das Oberteil funkelt. „Ich wollte mich gerade umziehen, hebe den Arm, und sehe so: Hey, ich schwitze Glitzer!“ Heißt: Sogar Lenas Achselhöhlen tragen Glitter.

+ Lena Meyer-Landrut hat Glitzer unter den Armen. © Screenshot

Update vom 21. November 2019, 16.20 Uhr: Lena Meyer-Landrut hat jetzt auch noch ein Foto von ihrem „Tribute to Bambi“-Outfit bei Instagram gepostet.

Lena Meyer-Landrut im Wahnsinns-Look: Video aufgetaucht - Traut sie sich das auch beim Bambi?

Unser Artikel vom 21. November 2019, 12.51 Uhr:

Baden-Baden - Am Donnerstagabend sind die Augen der Show-Branche auf Baden-Baden gerichtet. In der Kurstadt im Schwarzwald findet die Bambi-Gala 2019 statt. Zu den Preisträgerinnen werden Naomi Watts, die belgische Königin Mathilde, Sängerin Sarah Connor, Influencerin Shirin David, der Leichtathlet Niklas Kaul sowie der Schwimmer Florian Wellbrock zählen. Unter den Gästen sind auch Joachim Löw und Thomas Gottschalk.

Lena Meyer-Landrut konkurriert mit Nico Santos um Bambi

Andere Preisträger werden erst am Abend auf der Bühne verkündet. Spannung herrscht beispielsweise beim Publikumspreis. Hier konkurrieren Lena Meyer-Landrut, Nico Santos und Max Giesinger. Pikant: Lena Meyer-Landrut und Nico Santos haben unlängst gemeinsam den Song „Better“ veröffentlicht. Hier werden also zwei Stars, die miteinander kooperieren, gemeinsam auftreten, sich offenbar bestens verstehen, um den selben Preis konkurrieren. Knatsch ist natürlich dennoch nicht zu erwarten.

Das zeigte sich schon am Vorabend. Bei der Mini-Vorab-Charity-Gala „Tribute to Bambi“ performten Lena Meyer-Landrut und Nico Santos gemeinsam ihren Hit. Viele Blicke waren auf die Sängerin gerichtet. Denn sie schmiss sich für das Event kolossal in Schale, wie in einer Bambi-Instagram-Story zu sehen ist, die sie auch verbreitet hat. Normalerweise steht Lena Meyer-Landrut ja eher für sportlich-knappe Outfits, die auch gern mal bauchfrei sein dürfen. Oder sie verzichtet gleich ganz auf Stoff.

Video: Lena Meyer-Landrut: Stark dank Selbstliebe

Die Sängerin Lena Meyer-Landrut postet ein Foto auf Instagram, mit dem sie aneckt -sie hat ihre Hand im Schritt. Doch das Bild hat eine überraschend ernste Botschaft.

Lena Meyer-Landrut vor Bambi 2019: Auftritt in Wahnsinns-Outfit

Am Mittwochabend war das Gegenteil zu bewundern: Lena Meyer-Landrut trug ein gaaaaanz langes Kleid in Satin-Optik. Äußerst edel. Der Ausschnitt war aber trotzdem nicht zu verachten. Ein Wahnsinns-Outfit! Ob sie sich auch traut, am Donnerstagabend bei der eigentlichen Bambi-Gala, die im TV (und laut tz.de* auch im Live-Stream) übertragen wird, so ein Kleid zu tragen, das nicht hundertprozentig zu ihrem Image passt?

Ein großes Risiko wäre es jedenfalls nicht - und im Gespräch zu bleiben, schadet ihr sicherlich nicht. „Schön war‘s. Und jetzt ab in die Falle“, schrieb Lena Meyer-Landrut zu ihrem Auftritt am Bambi-Vorabend.

+ Lena Meyer-Landrut im bodenlangen Kleid mit Nico Santos bei „Tribute to Bambi“. © Screenshot Bambi

Das hat sie auch mit einem anderen Instagram-Posting getan. „Hatte einen kurzen Drama-Moment“, schreibt sie zu einem Foto, das sie mit genervt-kaltem Blick zeigt. Doch für schlechte Laune gibt es keinen Anlass, meinen die Fans. „Warum denn einen kurzen Drama-Moment? Du kriegst schon morgen dem Publikumspreis von Bambi, wirste schon morgen sehn“, hieß es in einem Kommentar vom Mittwoch.

Ob dem tatsächlich so ist? Wer sich nicht durch die ganze Bambi-Gala kämpfen möchte, kann das Event auch bei uns im Live-Ticker verfolgen.

Rubriklistenbild: © Patrick Seeger/dpa