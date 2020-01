Lena Meyer-Landrut in ungewohntem Outfit - Fans befürchten Liebes-Drama: „Das gibt Ärger“

Lena Meyer-Landrut überrascht mit einem ungewohnten Outfit. Ein Kommentar sorgt bei Fans jedoch gleich für Spekulationen.

Lena Meyer-Landrut zeigt sich nun von ihrer maskulinen Seite.

Ihre Fans nehmen das Foto mit Humor.

Doch einige von ihnen befürchten prompt eine Beziehungskrise mit Mark Forster.

Hannover - Fans von Lena Meyer-Landrut sind ungewöhnliche Aufnahmen gewohnt. Während sich die Sängerin vor kurzem noch mit einem Maulkorb und Tape an den Brüsten zeigte, überrascht die 28-Jährige nun mit einem komplett ungewohnten Look. Alles andere als feminin zeigt sich Lena in einer lockeren Jogginghose, einer Sportjacke, Sneakers und einer umgedrehten Cap.

Lena Meyer-Landrut überrascht mit Outfit - Ein Fan flirtet die Sängerin sogar an

Passend zum Outfit schaut Lena* dann sogar noch grimmig an der Kamera vorbei. Die Bildunterschrift bestätigt dann, dass die 28-Jährige tatsächlich einen maskulinen Look imitieren wollte. „Lg, Lennart“, erklärt die Sängerin* prompt. Während die meisten Fans über den Humor der „Better“-Interpretin* lachen, spekuliert ein Follower zunächst: „Dein Account wurde gehackt.“ „Du siehst aus wie ein Junge“, fasst ein anderer Fan die Gedanken anderer gut zusammen.

Nach den Spekulationen um eine mögliche Beziehung mit Sänger Mark Forster lassen natürlich auch hier die Fans ihrer Fantasie freien Lauf. „Das ist doch Mark Forsters Mütze, oder?“ spekuliert einer der rund Fans. Als ein Fan, offensichtlich ein Freund der Sängerin, dann erklärt: „Komisch, hab jetzt voll Bock dich zu Daten!“, befürchten einige der Fans prompt eine Beziehungskrise.

Lena Meyer-Landrut: Fans beziehen Mark Forster prompt in die Unterhaltung ein

„Sie hat schon Mark“ und „Das gibt Ärger“ ist bereits kurz darauf unter dem flapsigen Kommentar zu lesen. Einer der rund drei Millionen Follower markiert den Sänger dann sogar kurzerhand unter dem abgegebenen Kommentar.

Ob die beiden Musiker tatsächlich eine Beziehung führen ist noch immer nicht offiziell bestätigt. Doch die Anzeichen scheinen sich zu verdichten. Lena selbst hält sich mit privaten Einblicken trotzdem nicht zurück. Vor kurzem zeigte die Sängerin sogar, was sie drunter trägt.

