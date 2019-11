Lena Meyer-Landrut zeigt sich in sehr ausgefallenem Bikini - Bequem sieht das aber nicht aus

Der Instagram-Kanal von Lena Meyer-Landrut steht niemals still. Täglich postet sie neue Bilder - meistens von sich. Auch die neuen Fotos sorgen für begeisterte Fans.

München - Lena Meyer-Landrut (28) liebt es offenbar, Fotos auf Instagram zu posten. Lena auf der Bühne, Lena beim Sport, Lena im Bademantel, Lena auf der Wiesn - täglich erscheinen neue Fotos. Auch die neusten Shots finden die Fans super.

Ein neues Foto, das ziemlich professionell aussieht, zeigt die ESC-Gewinnerin in einem schwarzen Bikini. Doch es ist kein gewöhnlicher Zweiteiler. Eine zarte Verbindung zwischen Ober- und Unterteil legt sich quer über Lenas Bauch. Auch wenn Lena dabei lässig in die Kamera guckt, war es wahrscheinlich nicht gemütlich. Die Sängerin sitzt mit blanker Haut auf einer Eisenstange.

Lenas Followern scheint das Foto sehr zu gefallen. Es hat bereits über 140.000 Likes (Stand 31.10., 11.40 Uhr). „Wow“, kommentierte ein User. „Einfach nur wunderschön. Du bist echt eine tolle Frau“, schrieb ein anderer.

Lena Meyer-Landrut: Instagram-Bild sorgt für Begeisterung

Während das erste Foto wohl in einer kalten Atmosphäre geschossen wurde, sieht ein anderes Foto deutlich gemütlicher aus. Lena trägt einen Bademantel und blickt in die Kamera. „Show me it was real“ - „Zeig mir, dass es echt war“, schrieb Lena Meyer-Landrut dazu.

Auch dieses entspannte Foto finden die Fans toll. „Nur Liebe für Dich“, schrieb ein User. „So wunderschön“, kommentierte ein anderer. Als Lena kürzlich ein anderes Foto im Bademantel postete, wollte ein Fan sie sogar heiraten.

Lena Meyer-Landrut gewann 2010 mit dem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest - jetzt ist sie für anderen Preis nominiert. Wie eine normale Person ohne großen Medienrummel dürfte Lena sich zuletzt gefühlt haben, als sie auf dem Wallberg entspannte. Für schöne Fotos sorgte kürzlich auch Vanessa Mai. Sie machte Urlaub auf den Malediven.

