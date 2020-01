Lena Meyer-Landrut verabschiedet sich und gibt Pläne für 2020 bekannt - Fans: „Pass auf dich auf“

Hältt sich Lena Meyer-Landrut etwa an einen speziellen Neujahresvorsatz? Ihr erster Plan für 2020 ist auf den ersten Blick etwas kurios.

Lena Meyer-Landrut hält ihre Follower mit tollen Bildern immer auf Stand.

hält ihre Follower mit tollen Bildern immer auf Stand. Nun hat die Sängerin aber eine richtungsweisende Entscheidung getroffen.

Ihre Fans wünschen ihr dabei sogar „Viel Glück“.

München - Wie viele Stars begleitete auch Lena Meyer-Landrut ihre Fans auf Instagram ins Jahr 2020. Seit knapp fünf Tagen zeigt sich die Sängerin immer wieder vor wunderschöner Schnee-Kulisse und grüßt ihre Follower. In regelmäßigen Abständen zeigt sie sich mit ihrem Hund oder alleine und hält ihre Anhänger auf dem neuesten Stand. Umso mehr überrascht nun die eine Nachricht des Stars.

Sie postete kürzlich drei Bilder von einem atemberaubenden Schnee-Panorama - sie selbst ist auf keinem Foto zu sehen! Die Selfie-Queen hat sich dieses Mal nicht vor die Kamera gestellt, sondern der Natur die Hauptrolle gegeben. Doch das ist nicht das Kurioseste. Mit ihrer Bildunterschrift enthüllt sie sogar ihre Pläne für 2020.

Lena Meyer-Landrut: „Verabschiede mich hiermit ...“

Dass sie nicht auf ihren Fotos zu sehen ist, lässt sich auch an der „Like-Anzahl“ feststellen. Nur etwa die Hälfte aller „Gefällt-Mir-Angaben“ wie sonst durchschnittlich hat die ESC-Gewinnerin hier bekommen. Hat die - vielleicht - traurige Nachricht an die Follower etwas damit zu tun. Sie schreibt nämlich: „Verabschiede mich hiermit, breche auf zu nem kleinen Social Media detox“. Klingt nach einem Neujahresvorsatz, den sie wirklich umzusetzen scheint.

Manch einer isst weniger Süßigkeiten, manch einer will mehr Sport machen und wieder der nächste verspricht weniger Alkohol zu trinken - Lena verzichtet erst einmal auf Social Media. Wie lange sie das durchziehen will, ist nicht bekannt. Den ersten Plan im neuen Jahr 2020 finden viele Fans okay und versehen das mit netten Botschaften.

Lena Meyer-Landrut: Fans wünschen „viel Glück“

„Gönne dir die Auszeit“, „Ganz viel Glück damit“ oder „Genieße die Zeit“ heißt es in Dutzenden Kommentaren, die sich immer wiederholen. Viele Follower fragen sich auch, ob Lena (abgesehen vom Hund) ihre Zeit alleine oder mit jemandem zusammen verbringt. Eine Antwort auf die Frage wird so schnell nicht folgen, denn Lena schaut jetzt erstmal nicht mehr in die Sozialen Medien.

Ihr Hinterteil hielt sie kürzlich in die Kamera und die Fans daraufhin aus. Auch mit emotionalen Worten an Freundin Charlotte Roche sorgte sie für Aufsehen.

