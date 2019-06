Lena Meyer-Landrut feierte am Mittwoch den Auftakt ihrer „Only Love“-Tour. Die Sängerin ließ es richtig krachen - in einem Video gibt sie heiße Einblicke.

Leipzig - Ob im durchsichtigen Oberteil, im langen Kleid oder im Hoodie - Lena Meyer-Landrut weiß, mit welcher Garderobe sie ihre Fans reizen kann. Beim Auftakt ihrer „Only Love“-Tour im Leipziger Haus Auensee zeigte sich die Sängerin gleich in mehreren heißen Outfits - und dabei natürlich immer bauchfrei.

Lena Meyer-Landrut: So heiß feierte sie ihren Tourauftakt

„Wir sind ready, wir sind heiß“: Mit diesen Worten startete Lena ihr erstes Tour-Konzert. Anschließend gab es kein Halten mehr: Die rund 3600 Fans im ausverkauften Haus Auensee sahen eine Lena in Top-Form. Kein Wunder, dass selbst die Sängerin nach der Show das Fazit zog: „Killer erste Show!“

In einem heißen Instagram-Video zeigt Lena jetzt, wie stark sie es zu Beginn ihrer Tour krachen ließ. Besonderer Gänsehaut-Moment: Lena reißt die Arme in einem ultra-transparenten Oberteil die Arme hoch - und man kann tief blicken. Auch ihre Fans feiern in den Kommentaren des Videos: „Wunderschön“, „OMG“ und „Du bist immer soooooo schön und motiviert“, schreiben sie.

Lena Meyer-Landrut gibt ihren Fans besondere Einblicke

In ihrer Instagram-Story gibt Lena ihren Fans weitere Einblicke aus ihrem Tour-Leben: Ihren zweiten Tourtag in Nürnberg am Donnerstag begleitete sie vom Aufbau bis zum Konzertende mit der Handykamera.

Und auch nach dem zweiten Konzert ist Lena happy: „Nürnberg, du warst so toll, es war so schön“, säuselt sie in die Kamera. Dazu gibt es einen dicken Kuss für ihre Fans.

+ Küsse für die Fans: Lena Meyer-Landrut feiert einen gelungenen Tourauftakt. © Instagram-Story Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut: So geht ihre Tour weiter

Bleibt nur zu hoffen, dass Lena ihre gute Laune weiter behält: In den kommenden Wochen steht ein hartes Tourprogramm an: Bis Ende Juni spielt sie noch zwölf Konzerte, sie tourt quer durch die gesamte Republik und macht sogar einen Abstecher nach Österreich.

Die weiteren Tour-Termine: Karlsruhe (14.6.), Bremen (16.6.), Köln (17.6.), Bielefeld (18.6.), Hannover (20.6.), Stuttgart (21.6.), Zürich (22.6.), München (24.6.), Ravensburg (25.6.), Dresden (27.6.), Wien (28.6.), Berlin (30.6.).

Dass Lena auch als Fan zu Konzerten geht, zeigte sie neulich in ihrer Instagram-Story. Sie erraten nie, wo sie war! Noch vor Kurzem zeigte sich Lena mit einem Wow-Ausschnitt in einer TV-Sendung. Danach hatte man von Lena einen nicht so fröhlichen Eindruck - unter Tränen machte sie ein privates Geständnis.

rath