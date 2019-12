Wegen Panne von Lena Meyer-Landrut: Tagesschau-Sprecher muss lachen

Bei ihrem Auftritt im ARD-Morgenmagazin leistete sich Lena Meyer-Landrut einen lustigen Versprecher und brachte sogar „Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa bei den Nachrichten zum Lachen.

Berlin - Großer Besuch im ARD-Morgenmagazin: Am Dienstag war Sängerin Lena Meyer-Landrut (28) zu Gast bei Moderatoren-Duo Susan Link und Sven Lorig. Bei ihrem Besuch sprach sie über ihr neues Album, den Umgang mit sozialen Medien und stand mit Nico Santos, ihrem Duett-Partner im Erfolgshit „Better“, auf der Bühne. Dass die für einen Bambi nominierte Sängerin am Wochenende bei der Preisverleihung leer ausging, scheint Lena gut verkraftet zu haben.

Im Morgenmagazin sorgte die gut gelaunte 28-Jährige nämlich für jede Menge Lacher. Sogar „T agesschau“-Sprecher Jens Riewa konnte nicht ernst bleiben, als von der MoMa-Couch live zu ihm ins Nachrichtenstudio geschaltet wurde und Lena mit ihm scherzte.

„Guten Abend“ im Morgenmagazin: Lena sorgt mit Versprecher für Lacher

Die Moderatoren bedankten sich gerade bei Lena Meyer-Landrut für ihren Besuch und wollten an Jens Riewa zur „T agesschau“ abgeben, als sich die Sängerin einen lustigen Versprecher leistete. „Schönen Abend noch“, verabschiedete sich die ehemalige ESC-Gewinnerin. „Äh Morgen“, berichtigte sie sich schnell, doch da zogen sie die Moderatoren schon auf. „Hast du gerade schönen Abend gesagt?“, fragte Susan Link ungläubig. Schließlich war es zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal 8.30 Uhr. „Das liegt an den Shots. Wenn man morgens schon Shots trinkt, dann ...“, alberte Lena, und Moderator Sven Lorig ergänzte: „Wenn man morgens schon diese Trinkspiele macht ...“.

„Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa kann sich Schmunzeln nicht verkneifen

„Dewegen sagen wir jetzt auch Guten Abend Jens Riewa mit der ‚Tagesschau‘“, versuchte Susan Link erneut den Übergang, worauf Lena dem Nachrichtensprecher noch „Guten Abend, Gute Nacht“ zurief. „Hallo Lena“ grüßte der Moderator um Fassung bemüht zurück, konnte sich ein breites Grinsen aber nicht verkneifen. Als Jens Riewa schließlich zurück ins Konzept findet, hat die Ulk-Nummer und ein fröhlicher Auftritt von Lena Meyer-Landrut ein Ende.

Gleich im Anschluss an die Sendung meldete sich Lena auch in ihrer Instagram-Story zu ihrem Auftritt zu Wort. „Hallo, Guten Morgen! Ich war grad im ARD-Morgenmagazin. Wer hat‘s gesehen?“, spricht Lena in die Kamera und markiert Jens Riewa und die „Tagesschau“ mit einem Tränen lachenden Smiley.

In derselben Sendung sorgte Lena übrigens für eine Überraschung, als sie über ihre Beziehungskrise sprach.

Kürzlich war Jens Riewa bei einer „Tagesschau“-Sendung ziemlich perplex, als im Hintergrund plötzlich ein buntes Foto erschien.

Lenas Outfit war übrigens ganz im Gegenteil zu ihrem gewagten Transparent-Kleid bei der Bambi-Verleihung ungewohnt brav. Die Sängerin trug ein wadenlanges, blauen Baumwollkleid und darüber ein XXL-Cordhemd. Bei der Bambi-Verleihung präsentierte sich die Sängerin noch so:

va

Rubriklistenbild: © Screenshot ARD Mediathek