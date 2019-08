Lena Meyer-Landrut tanzt ohne Hose durchs Schlafzimmer - wegen Lukas Podolski

Lena Meyer-Landrut hatte einen seeeeeehr glücklichen Freitag. Und tanzte wegen Lukas Podolski plötzlich ohne Hose.

Update vom 18. August 2019: Auf dem Instagram-Account von Lena Meyer-Landrut gibt es aktuell fast nur ein Thema: Sie hat einen neuen Song veröffentlicht. Bei „Better“ handelt es sich um ein Duett mit Nico Santos, der am Song „Achterbahn“ für Helene Fischer mitgeschrieben hat und kürzlich mit dem Radio-Hit „Rooftop“ auch solo durchstartete.

In Lena Meyer-Landruts Instagram-Story sammelte sie das positive Feedback zu „Better“. Etwa durch ein Grußwort von Star-DJ „Alle Farben“, der zum Song gratuliert. Sie wendet sich an die Fans: „Alter, Freunde, ich muss mal ganz kurz danke sagen. Ihr seid soooo krass. So viel tolles Feedback. Es ist unglaublich. Vielen vielen Dank. Ich bin so happy, das kann man sich nicht vorstellen. Mich freut ganz doll, wie gut euch der Song gefällt. Streamt ihn, packt ihn in eure Playlist, und ich sende ganz viel Liebe.“

Auch von Dagi Bee gibt es ein Kompliment. Und dann passiert es: Lena Meyer-Landrut merkt, dass sogar Lukas Podolski den Song abfeiert. Mit zwei „Applaus“-Emojis hat „Poldi“ ihn in seine Story aufgenommen.

Das ganze Positiv-Feedback lässt Lena völlig ausflippen: Wie direkt nach dem Story-Fragment zu Lukas Podolski zu sehen ist, tanzt sie durchs Schlafzimmer. Und trägt dabei nicht mal eine Hose, sondern offenbar nur ein langes T-Shirt, das gerade so die wichtigsten Stellen bedeckt. „Ich, wenn ich euer Feedback zu ‚Better‘ höre“. Hach, Erfolg ist was Schönes!

+ So sehen Sieger aus: Lena Meyer-Landrut beim Freudentanz. © Screenshot

Lena Meyer-Landrut im Bikini - Follower äußert anrüchige Vermutung - „Werden Wetten angenommen?“

Unser Artikel vom 10. August 2019:

Wo genau planscht Lena denn hier? Wir können es auch nur vermuten, tippen auf eine Flussmündung der Leine. Zumindest sieht es stark danach aus, als sei die ehemalige ESC-Gewinnerin im Heimaturlaub bei Hannover.

Ob sie nun im niedersächsischen Wasser badet, oder doch woanders, dürfte den meisten Fans allerdings ziemlich egal sein. Sowieso rückt der Hintergrund bei diesem Bikini-Bild komplett in den..., na ja... Hintergrund.

„Waffenscheintauglich“: Lena Meyer-Landrut haut Fans mit Bikini-Bild vom Hocker

„Mal wieder ein waffenscheintaugliches Foto“, freut sich ein Fan. Wahrscheinlich wäre „waffenschein-bedürftig“ das passendere Wort, aber in der Euphorie kann so ein Fehlerchen gerne einmal passieren. Auf jeden Fall ist er nicht der Einzige, der vom Beach-Body der 28-Jährigen hingerissen ist. Manchen reicht dabei ein Flammen- oder Herz-Emoji, ein anderer drückt seine Hochachtung in einem 763 Zeichen starken Beitrag aus.

„Fans sind geschockt“: Lena-Fan mit ulkiger Erwartung

Eine Userin freut sich diebisch auf einen Artikel wie diesen und vermutet die Überschrift: „Knappes Foto, Fans sind geschockt.“ Schocken wird Lena mit dem doch recht zahmen Schnappschuss allerdings natürlich niemanden. Zum einen kennt man deutlich anzüglichere Seiten von ihr, zum anderen werden sich die meisten der Meinung der Userin über Lena anschließen: „Du hast halt einfach einen schönen Körper, das ist doch nicht schlimm.“

Lena Meyer-Landrut im Playboy? Fan äußert frivole Vermutung

Die männliche Fangemeinde ist dabei, wie gewohnt, deutlich taktloser. „Werden denn schon Wetten angenommen, wann Leni im Playboy auftaucht?“, schießt einer eine frivole Vermutung ins Netz. Oder ist es doch mehr die schiere Hoffnung?

Wie dem auch sei, freut man sich zu sehen, dass Lena Meyer-Landrut den Sommer in vollen Zügen genießen kann. Und nicht nur die Lena-Fans kommen während der Urlaubszeit auf ihre Kosten.

Mit einem „Oben ohne“-Foto sorgt auch „taff“-Moderatorin Rebecca Mir für Begeisterung bei ihren Followern.

So grüßten neben Verona Pooth, Joyce Ilg und Hollywood-Star Liz Hurley - die beiden letzteren auch noch oben ohne - sogar Fernsehbekanntheiten mit pikanten Schnappschüssen, von denen man das nicht unbedingt gewohnt ist. Darunter Sportmoderatorin Anna Kraft, ARD-Journalistin Mareile Höppner und sogar Boulevard-Expertin Frauke Ludowig.

Zuletzt lagen die Nerven bei Lena Meyer-Landrut jedoch blank. Nach einem Paparazzo-Foto machte sie ihren Gefühlen in einer Instagram-Story Luft.

Mehr zu Lena Meyer-Landrut im Video: Sie möchte Schauspielerin werden