Unmoralisches Angebot? Lena Meyer-Landrut lädt zum nächtlichen Videochat ein

In letzter Zeit hat Lena Meyer-Landrut schon für den einen oder anderen Skandal gesorgt. Kommt jetzt der nächste Aufreger hinzu?

Lena Meyer-Landrut macht mit der Ankündigung eines Video-Chats von sich Reden.

macht mit der Ankündigung eines Video-Chats von sich Reden. Das Ganze steht in Zusammenhang mit einer Neuauflage ihres Albums .

. Die Aktion startet noch diese Woche.

München - Es wäre ein Weihnachtsgeschenk, zu dem viele Fans von Lena Meyer-Landrut sicher nicht Nein sagen würden: Einfach mal ein nächtliches Tête-à-Tête mit der Sängerin halten. Und es sieht so aus, als könnte dieser Wunsch jetzt für Interessierte wahr werden. Steckt da etwas Unmoralisches dahinter?

Lena Meyer-Landrut: Videosequenz sorgt für Aufsehen

Hochgeschnittene, dunkle Hose, bauchfreies Strick-Oberteil, zwei Goldkettchen, die an ihrem Hals glitzern und die dunkle Mähne, die im neuen, schicken Bob-Stil ihr Gesicht umschmeichelt. Das allein wäre bei Lena Meyer-Landrut noch keine Meldung wert. Die hübsche Sängerin hat man schon viel freizügiger gesehen - sei es nun in einem Schwimmbad, in einem beinahe durchsichtigen Kleid oder ganz einfach oben ohne mit Schauspielerin Emilia Schüle. Bemerkenswert ist eher, was sie in dem Clip sagt, der am Montag (2. Dezember) in ihre Instagram-Story hochgeladen wurde.

Und schnell wird klar: Hier geht es um nichts Obszönes. Vielmehr hat sich die Sängerin eine Aktion ausgedacht, die viele ihrer Fans sehr glücklich machen dürfte.

Videochat mit Lena: In der Nacht zum 6. Dezember ist es so weit

Es handelt sich um eine sogenannte Listening-Party beim Musik-Streaming-Dienst Spotify. Diese veranstaltet Lena im Zuge einer Neuauflage ihres Albums „Only Love, L“ - sie bringt dazu jetzt die sogenannte „More Love Edition“ raus. Im Video erklärt die 28-Jährige mit ausschweifenden Handbewegungen: „Vom 5. auf den 6. [Dezember] um Mitternacht werde ich in einem Livestream/ Livechat sein und all eure Fragen beantworten und mit euch die neuen Songs hören.“

Parallel dazu veröffentlichte die Eurovision-Song-Content-Siegerin von 2010 einen Post, dessen Audio aus einer Balladen-Interpretation ihres Hits „Thank You“ besteht. Hier ruft die Sängerin, die momentan mitten in den Dreharbeiten für die Sat.1-Show The Voice of Germany steckt, ihre Fans dazu auf, an der Listening-Party teilzunehmen.

Video: Lena verbringt täglich nur 24 Minuten auf Instagram